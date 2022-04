Javier Iguacel: “Néstor Kirchner extorsionó a Repsol”

Luego de la ronda de medios en los que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía Axcel Kicillof aseguró que, si no hubiera sido por la estatización de YPF, hoy no existiría Vaca Muerta, el ingeniero petrolero y ex secretario de Energía durante el Gobierno de Macri y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, brindó una entrevista a la FM 99.9 de Mar del Plata en donde demolió los dichos del vecino de Parque Chas, afirmando que la estructura actual de la empresa hidrocarburífera es idéntica a la que existió durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.

En la entrevista brindada al medio marplatense que reproducimos en exclusiva para MDZ, Iguacel aseguró: “Hay un relato permanente y una mentira que tiene patas muy cortas. En el momento que Kicillof estaba haciendo economía socialista, yo estaba perforando Vaca Muerta para una empresa privada, no hay relación entre la acción de YPF y la proliferación de Vaca Muerta. Lo más importante es la mentira que nos quieren vender con la épica de la nacionalización de YPF”.

Abundo en detallar: “Es una empresa mixta con participación del Estado y también de accionistas particulares. Es la misma estructura accionaria que tenía cuando Menem, según ellos, la privatizó. Había un porcentaje mayoritario de acciones del Gobierno nacional y las distintas provincias petroleras, entre ellas Santa Cruz. El expresidente Néstor Kirchner era el que nombraba directores en YPF, ellos dos en pareja, él como gobernador y Cristina Fernández como legisladora aplaudieron la venta de acciones del estado a Repsol y ahí fue un proceso de privatización completa. La aplaudieron y se llenaron de plata”.

No sólo puso en foco esta cuestión gravísima —hoy a un paso de definirse en los tribunales de New York—, sino que indicó: “Cuando asumió el poder Kirchner en la presidencia, decide extorsionar a la empresa prohibiéndole a Repsol-YPF girar dividendos. Cuando se sentaron a negociar, le dijeron a Repsol que para sacar dividendos tenían que venderle a Eskenazi el 20% y que le pagaría con los dividendos que sacaba la compañía. Le vendió a crédito para que le pague luego. Eso se tuvo que informar a la Bolsa de Nueva York y hay un juicio tremendo que nos puede costar más de 5 mil millones de dólares porque cuando lo expropia Kicillof no tiene en cuenta los estatutos de YPF porque si alguien compra 15% de las acciones, tienen que hacer una oferta por el paquete total. Pagaron por esas acciones 5 veces más de lo que vale el total de la compañía hoy”.