Elisa Carrió apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y la comparó con Julio Cobos

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de "aprovecharse" de la "debilidad" del presidente Alberto Fernández para "poder polarizar con Javier Milei" en las próximas elecciones. Además la comparó con Julio Cobos por "querer ser oposición" desde el oficialismo.

"Es el caso de Chacho (Álvarez) cuando renuncia y el de Cobos, cuando desde la vicepresidencia quiere ser oposición. Cristina Kirchner no puede ser vicepresidenta y presidenta de la oposición. Por eso yo lo combatí a Cobos y la gente no entendía", explicó Elisa Carrió en declaraciones al canal TN.

En ese sentido, la exdiputada manifestó que la vicepresidenta "quiere que todo termine en un desastre para poder polarizar con Javier Milei, que son extremos que no conducen al país a un orden constitucional, democrático y republicano, con un riesgo adicional, que ya empezó una tercera Guerra Mundial, híbrida, en el mundo".

Por otro lado, Carrió también criticó las apariciones públicas de Milei y criticó sus propuestas de gobierno: "Hoy hay muchos que tienen fuegos de artificio, y hay que dejarlos que hablen. Lo que no dice Milei, que está bien coucheado, es el desastre que va a dejar lo que él propone".

"La democracia le permite a Milei hablar, porque él ataca la casta que es la que le permite estar. Es la ventaja de la democracia", añadió.

Si bien manifestó que en Juntos por el Cambio hay una buena convivencia y muchos equipos trabajando en propuestas de los candidatos, la dirigente opositora advirtió que "veo una desesperación electoralista, donde todo el mundo quiere ganar este año, y este año no hay elección, sino inflación". En esa línea, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Hay candidatos que no se juegan, que no hablan de la deuda, estoy hablando de Horacio. Los que están ahora no son los que van a hacer los candidatos. Hoy es todo exposición y desgaste".

"Muchos votos y un dictador atrás es lo que yo tengo miedo, es lo que pasa en muchos lugares de Europa. No es de derecha ni de izquierda. La avenida del medio es muy amplia: hay muchos argentinos que necesitamos tranquilidad", indicó.

Por último, Elisa Carrió señaló que si Mauricio Macri era reelecto en 2019 "no lo iban a dejar gobernar", impidiéndole aplicar las medidas sanitarias contra la pandemia o frenando un potencial acuerdo con el FMI. "La diferencia que tenemos con ese pejotismo (no todos los peronistas son iguales) es que no somos golpistas. Vamos a ser la garantía para que este gobierno termine su mandato", sostuvo.