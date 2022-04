El curioso motivo por el que Mauricio Macri viajó a Estados Unidos

El expresidente Macri viajó a los Estados Unidos invitado por la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, para brindar charlas durante la jornada de hoy y mañana.



Las conferencias son organizadas por el Georgetown Americas Institute de esa casa de estudios, que programó para hoy una conferencia de Macri bajo el título "Reflexiones sobre liderazgo", mientras que la charla de mañana se convocó bajo la consigna "Lecciones de una Presidencia".



Las charlas serán moderadas por Alejandro Werner, exfuncionario del FMI, y uno de los hombres clave dentro del organismo para el otorgamiento a la Argentina del préstamo de U$s 44.000 millones durante la gestión de Macri al frente de la Casa Rosada.



Macri regresa así a los Estados Unidos tras haber estado allí a principios de abril, cuando almorzó con el expresidente Donald Trump y con quien luego se sacó una foto que difundió desde sus redes sociales, lo que en la interna del PRO fue interpretado como una señal de que tendría intenciones de ser candidato presidencial en 2023.



Ayer por la tarde, antes de viajar, los principales referentes del PRO -entre ellos Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta- mantuvieron un encuentro partidario en Puerto Madero.



Según pudo saber Télam, también participaron del encuentro otros referentes del partido como Jorge Macri, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.



El encuentro es la continuidad de una primera reunión partidaria que había sido convocada por Macri la semana pasada en un restaurant de la Costanera, aunque ahora se amplió a más integrantes del espacio.



En esa ocasión, el PRO no había logrado consensuar una postura común en torno a la forma en que se dirimirán las candidaturas presidenciales, cuestión que también era debatida en el encuentro de este mediodía.



En la reunión de la Costanera, los principales referentes partidarios también habían pactado una especie de tregua entre los distintos sectores internos.



Tanto Larreta como Bullrich ya vienen armando equipos y realizando recorridas por todo el país con la intención de preparar sus respectivas candidaturas presidenciales, mientras que Macri, por el momento, mantiene la incógnita sobre si será o no candidato.