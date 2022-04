Cuál es el punto débil de los anuncios de Alberto Fernández y Martín Guzmán

Carlos Burgueño, economista de MDZ Radio, habló en Uno Nunca Sabe sobre el impuesto a "la renta inesperada" y dijo que el Gobierno "no tiene la menor idea de cómo instrumentar esa ley". Luego dio detalles sobre los dos anuncios más importantes de Alberto Fernández y Martín Guzmán desde la Casa Rosada.

En un principio el impuesto a la "renta inesperada" se anunció junto con la entrega de un bono para monotributistas y jubilados. Pues la recaudación de un sector, teóricamente, serviría para asistir al otro. Pero finalmente el Gobierno decidió separar ambas medidas y la asistencia salarial se pagará igual, sin la aprobación de la norma.

El economista Carlos Burgueño opinó al respecto que "es desilusionante lo de ayer para los que confiamos, no en el Gobierno precisamente, sino en general. Vimos un acto en la Casa Rosada, con el presidente, el ministro de Economía y casi todos los funcionarios importantes anunciando lo que se anunció, te da para decir: 'Estamos en problemas, en serio'".

Según dijo Burgueño esta mañana, "el Gobierno no tiene idea cómo reglamentar este impuesto, y lo sé porque ayer un funcionario me dijo 'eso está muy verde'". Esto se terminó de comprobar la mediodía cuando se supo que el bono se pagará más allá de la reglamentación de aquella norma. El costo fiscal que generará la medida es alrededor de 250.000 millones de pesos.

Las "incoherencias" de los anuncios

Según el economista, estas medidas unidas, como las presentaron Martín Guzmán y Alberto Fernández, no se comprendían, porque "las empresas presentan sus informes a fin de año. ¿cómo van a calcular? Entonces es un dinero que el Gobierno va a gastar ahora y va a recaudar en 2023".

Por otro lado, Burgueño también puso en dudas de que el impuesto a la renta inesperada se apruebe en Diputados. "Yo no sé si tienen los votos: los legisladores de Schiaretti va a votar en contra, los radicales también así como todo Juntos por Cambio y Javier Milei.

"No sé si esto saldrá de la Cámara de Diputados, no es mi especialidad el poroteo -aclaró el economista-. De todas maneras, tampoco está el proyecto".

Finalmente, Burgueño dijo que "hay algo más raro". Martín Guzmán y Alberto Fernández anunciaron ayer que este impuesto va a salir por consenso y que habrá una especie de diálogo en una mesa de acuerdo con sindicalistas y empresarios para crear el arancel. "¿Qué te van a decir los empresarios en esa mesa? 'Sí, sacanos un poco más, porque me parece que te quedaste corto'. ¿Y los sindicalistas, qué van a opinar? 'No no, no le saques tanto a las empresas'", ironizó el economista y concluyó: "Se llama a diálogo para esto y no para ver cómo solucionamos el problema de la inflación".