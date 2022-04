Por qué una ordenanza profundizó la grieta en un importante municipio de Mendoza

Este lunes en el Club Villa Hipódromo de Godoy Cruz se aprobó la ordenanza de "Buenas Prácticas Ciudadanas” por medio de su Concejo Deliberante. La reforma fue aprobada por 8 votos a favor y 4 en contra, provocando una serie de reacciones enfrentadas entre el Frente de Todos (FdT) y el Frente Cambia Mendoza (FCM) de la comuna godoycruceña. Por esta razón, las autoridades del Concejo Deliberante de Godoy Cruz hablaron con MDZ Radio y dejaron en claro las diferentes posturas al respecto.

Dado el contexto actual, el presidente de la Nación y sus funcionarios, a raíz de las diferentes protestas de “activos grupos civiles y piqueteros”, están buscando la forma de garantizar que aquellas manifestaciones sean ordenadas y que no dificulten el tránsito de los ciudadanos que tienen que cumplir con sus obligaciones. A esta postura, el oficialismo godoycruceño se adhirió y por eso manifestaron que la ordenanza tiene como objetivo reconocer el derecho a protesta, pero de forma ordenada para no entorpecer la vida del vecino de Godoy Cruz.

Fabricio Cuaranta, presidente del Concejo Deliberante de ese municipio dijo: “Esta norma reconoce este derecho, pero demanda que se haga de la forma más ordenada posible, ya que los otros vecinos tienen que ir a sus trabajos o cumplir con sus obligaciones. Por esto, se necesita saber con anticipación cuándo será la manifestación para tener un control de la situación”.

Por su parte, el concejal Martín González, presidente del bloque del Frente de Todos, cuestionó esta ordenanza y pidió que no avance ya que considera que será perjudicial y restrictiva para los vecinos de la comuna. “Este proyecto es persecutorio y discriminatorio. Tiene imprecisiones en su redacción y no ha sido consensuado con el aval de los vecinos”, aseguró.

“La jurisprudencia condiciona a la protesta social que sea dependiente de un permiso municipal para realizar una manifestación en la comuna. No veo que sea viable para un empleado municipal, que se concentre frente de la municipalidad pidiendo mejorar sus condiciones laborales”, agregó.

Además, el concejal peronista enfatizó que “le preocupa que tales permisos sean otorgados para simpatizantes del Frente Cambia Mendoza provocando la discriminación entre los trabajadores que difieren del oficialismo”. “Sabemos lo que sucede en Capital donde los permisos a protesta son subjetivos y depende del bando político que lo demande. Hay agrupaciones que no son sancionadas cuando protestan en contra del gobierno nacional, pero sí otras, en la medida que se enfrentan al oficialismo provincial. Esta legislación es amplia, ambigua y nos genera dudas”, declaró.

Por otra parte, Cuaranta comentó que “se viene trabajando desde el 2016 dentro de los planes de sustentabilidad que posee el municipio pensado para sus ciudadanos del 2030”. “Nadie está prohibiendo el derecho a manifestarse, pero se está incentivando al civismo en los espacios públicos y la empatía por él otro ciudadano que hace falta”, afirmó.

Al mismo tiempo, el radical recalcó que "no se ha inventado nada nuevo" y que existen instancias para que aquellas personas que infrinjan alguna falta y no tengan dinero para abonar, puedan saldar sus deudas con trabajo comunitario. “Esta ordenanza apunta a la buena convivencia y no a la sanción por infringir la norma. También, existe la posibilidad de saldar la falta con trabajo comunitario y además, se puede llegar a una mediación entre vecinos para no llegar a instancias legales. La jurisprudencia es bastante terrenal y tiene facultad para ser modificada, si hay algunos de esos artículos son perjudiciales para los vecinos”, sentenció.