Las medidas que tomaría Martín Redrado contra la inflación

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, reveló las tres medidas que tomaría en contra de la inflación. Asimismo, el economista opinó sobre la dolarización planteada por el diutado de Libertad Avanza, Javier Milei, y confirmó que mantiene contacto con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

De primera mano, Redrado habló sobre la inflación de marzo. “El 6,7% indica que el gobierno perdió el primer partido de la guerra contra la inflación 7 a 0. Quedan 19 fechas y el equipo no parece en condiciones de anclar expectativas inflacionarias hacia adelante. Los comerciantes, empresas productoras, los oyentes, no saben qué tasas de interés ni qué tipos de precios para los insumos van a enfrentar el mes que viene. Cada punto de inflación anual son 230.000 argentinos más que caen por debajo de la línea de pobreza”, expresó el expresidente del BCRA en diálogo con el periodista Eduardo Feinmnann.

El economista Martín Redrado.

Luego, el economista planteó las tres medidas que tomaría para frenar la inflación:” Deberíamos tener tres leyes para anclar y cambiar la expectativa inflacionaria. La primera es una ley que cambie la carta orgánica del Banco Central y reduzca a la mitad las posibilidades de emisión monetaria. La segunda ley trata de una desindexación del gasto público que marque un sendero de aquí a 5 años. La tercera es una idea que tomé del acuerdo de Israel para bajar la inflación. Se trata de un marco legal a acuerdos de precios y salarios en la medida que estén dadas los puntos anteriores. Política monetaria y fiscal certera”.

Posteriormente, Redrado opinó sobre la dolarización planteada por el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei:” Sin dudas, Argentina necesita estabilidad monetaria pero tampoco hay que entrar a una jaula y tirar la llave. Cuando tuvimos un tipo de cambio fijo, el problema fue que nos seguimos endeudando más de la cuenta. Terminamos emitiendo cuasimonedas, generando una crisis de endeudamiento en el 2001 y además también hay muy pocas reservas para poder decirle a los argentinos que vayan a cambiar sus pesos por dólares. No tenemos la política de acumulación de reservas. Me preocupa que en el primer trimestre hemos tenido una liquidación récord del campo y sin embargo el BCRA no aumenta reservas. Es buena la discusión de cómo anclamos la discusión pero la dolarización no es la salida”.

El economista Javier Milei.

Por último, el expresidente del BCRA reveló que mantiene diálogo con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner: “ Periódicamente hay un llamado por Whatsapp. Siempre estoy disponible a hablar con todos más allá de la grieta. Hay que buscar ideas y debates que puedan generar un sentido de dirección. Sino, es imposible darle una previsibilidad a los argentinos”.

La vicepresidente Cristina Kirchner.