La insólita comparación de Oscar Parrilli sobre Horacio Rosatti y Consejo de la Magistratura

El senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli consideró hoy que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, está "asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo", en lo que calificó como "un golpe de Estado institucional a uno de los poderes" de la Nación a la asunción que concretaría hoy el presidente del máximo tribunal al frente de ese cuerpo, y aseguró, que detrás del tema hay una maniobra del expresidente Mauricio Macri para "lograr impunidad".



"Está asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo. Es un claro golpe institucional a uno de los poderes", dijo Parrilli sobre Rosatti, al ser consultado sobre la intención del juez del Máximo Tribunal de asumir al frente de ese organismo, al cumplirse el plazo otorgado para aprobar una nueva composición del cuerpo encargado de seleccionar y eventualmente destituir o sancionar jueces.



El senador oficialista lo comparó con la acordada de 1930 "cuando la Corte de aquel entonces legitimó el golpe de Estado contra (Hipólito) Yrigoyen".



"Hay dos jueces que fueron nombrados por decreto por Macri y ellos aceptaron ser nombrados por decreto, violando expresamente la Constitución; después tuvieron que corregirlo por el escándalo internacional y nacional tan grande", sostuvo sobre la designación de Rosatti y de su par Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal en 2016.



Agregó que "se votan a sí mismos entre ellos para poder tener la presidencia, porque son cuatro y ni siquiera se ponen de acuerdo en eso".



En diciembre pasado, el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que en 2006 -durante la presidencia de Néstor Kirchner- redujo de 20 a 13 la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura.



Dieciséis años después, al declarar la inconstitucionalidad de esa norma, la Corte dispuso el retorno a la vieja estructura y otorgó un plazo de 120 días al Parlamento para que emitiera una nueva ley, pero la norma propuesta por el oficialismo -aprobada por el Senado- todavía espera tratamiento en Diputados.



En medio, el juez federal de Entre Ríos Daniel Alonso hizo lugar a un recurso del diputado oficialista Marcelo Casaretto y ordenó a las cámaras de Diputados y de Senadores que se abstengan de designar a sus representantes al Consejo, acción que debían concretar en sintonía con la resolución de la Corte en caso de no aprobarse la nueva ley. "Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada", consideró Parrilli.



Y añadió: "Lamento que gran parte de los dirigentes de Cambiemos sigan a Macri, porque esto claramente es una maniobra de Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene", sostuvo, y mencionó entre otras causas "el envío de armas a Bolivia, el espionaje a su familia, su partido, a nosotros y la causa por el endeudamiento con el Fondo".



"No quieren que el Consejo de la Magistratura funcione porque no quieren que se normalicen los desastres que hizo el macrismo en sus cuatro años de gestión", añadió.



Parrilli dijo entonces que "habrá que esperar a ver qué hacen los miembros del Consejo de la Magistratura nombrados" y los instó a "no sentarse a la mesa con este intruso, con este ocupa", en referencia a Rosatti.



"Estamos analizando recurrir a organismos de derechos humanos y de justicia", dijo y reiteró que "este Poder Judicial está jugando para destruir la autoridad del Gobierno y del Poder Ejecutivo".



Parrilli señaló que "esta es la casta a la cual ayer se refería la expresidenta Cristina Kirchner, de sectores de la Justicia que defienden el poder solamente para defensa de sus propios intereses y de aquellos a los cuales representan".



En ese marco, pidió "debatir la cantidad de miembros de la Corte, las competencias, facultades y las arbitrariedades que la Corte tiene".