La furia de Luis Juez contra Cristina Fernández de Kirchner

El senador nacional Luis Juez se despachó contra Cristina Fernández de Kirchner acusándola de impedirle su asunción como integrante del Consejo de la Magistratura, y calificó las acciones de la vicepresidenta como "una locura demencial".

Ante la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que retoma su anterior estructura de veinte miembros, uno de los senadores de la oposición elegidos por sus pares para asumir el cargo vacante fue Luis Juez. Sin embargo, el legislador cordobés acusa a Cristina Fernández de Kirchner de frenar su nombramiento, dado que la vicepresidenta debe habilitarlo formalmente e informarlo al organismo encargado de seleccionar y evaluar a los jueces.

"Cristina no puede ni opinar. Se lo digo mirándola a los ojos: 'Señora, usted no puede opinar si le gusta o no Luis Juez. Yo lamento que no tengamos onda, lamento que tengamos una incompatibilidad ética manifiesta. Pero no está en condiciones de evaluar si puedo ser yo o no'", arrancó el también abogado en declaraciones al canal LN+.

En ese sentido, Juez advirtió que si Cristina Kirchner insiste en su postura "la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque ella está obstaculizando una disposición que debe cumplir".

Para el senador del Frente Cívico por Córdoba, la vicepresidenta "no puede so pretexto que no le gusta la cara de los ministros de la Corte, llevarse puesto el Poder Judicial", y añadió: "Estamos frente a una locura demencial donde ya no le quedan argumentos para buscar su impunidad. Esta mujer tiene que entender que la república no funciona conforme a sus caprichos".

"Como no tiene pares, a todos los trata como empleados. Conmigo no joda, señora, porque se va a equivocar. A mí me tiene que habilitar que vaya al Consejo de la Magistratura porque para eso me han designado mis compañeros de bancada. Yo no soy (Oscar) Parrilli", le avisó en un nuevo mensaje.