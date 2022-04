La furiosa reacción de Fernando Iglesias contra un empresario peronista

El empresario Víctor Fera, dueño de la cadena mayorista Maxiconsumo de las marcas Molto y Marolio, destacó el crecimiento del sector alimenticio y marcó las diferencias con el gobierno de Mauricio Macri, lo que provocó que el diputado nacional Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) saliera a cruzarlo en duros términos.

Fera aseguró en una entrevista con FM La Patriada que durante el gobierno anterior "venían cerrando industrias y fábricas", mientras que con la llegada al poder de Alberto Fernández "el sector alimenticio está creciendo, como toda la industria del país". "Creemos que es el momento de invertir, Argentina tiene condiciones muy favorables. Estamos obligados a producir para darle de comer al mundo", aseguró el empresario.

Además, el dueño de Maxiconsumo dio detalles de cómo trabajaba durante el gobierno de Macri: "También les vendí mercadería, que me la pagaban a los cinco o seis meses para que no pueda licitar. La corrupción viene de hace muchos años. Hagamos historia y vayamos a investigar a todo el mundo".

Nunca compré productos MAROLIO pero ahora no pienso seguir haciéndolo. pic.twitter.com/wwjttxdZws — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) April 16, 2022

El empresario también denunció una práctica que se da en las licitaciones que realizan los gobiernos para comprar alimentos. Al respecto apuntó que hay empresas que "vienen ganando licitaciones desde hace 15 años". "Ganan con todos los gobiernos, se cansaron de ganar”, lanzó Fera.

Los dichos del supermercadista generaron la furiosa reacción de Iglesias, quien compartió una foto de Fera con la frase "Con Macri me hice peronista”. Para completar, le agregó una frase propia: “Nunca compré productos Marolio, pero ahora no pienso seguir haciéndolo”.

El tema rápidamente se transformó en tendencia y generó un fuerte debate en las redes sociales, con críticas y respaldo a la frase del diputado de Juntos por el Cambio. Muchos incluso llamaron a boicotear los productos de la empresa de Fera.

En cambio, Alejandro Vidal, quien se presenta en las redes como director de Salud Mental de la Municipalidad de San Fernando, le respondió a Iglesias y destacó: "Marolio produce productos de primera calidad dentro del standard de la industria nacional, y los consumo habitualmente".

Por eso cree que Milagro Sala es una presa política. Afloje con las latas de MAROLIO y quizás cambie de opinión. https://t.co/3aBdELSbqz — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) April 16, 2022

"Por eso cree que Milagro Sala es una presa política. Afloje con las latas de MAROLIO y quizás cambie de opinión", lo cruzó rápidamente Iglesias.

"Lo que siempre digo, no queremos competencia, no sabemos o no podemos competir. Por eso muchos empresarios se opusieron a Macri, porque abría el mercado. Lo que es bueno para la gente, no lo quieren muchos empresarios. Quieren un mercado cautivo para vivir tranquilos", se quejó otro usuario.