Cómo funciona el MEAB, el movimiento anti bloqueo que desafía a Moyano

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) es un grupo de dueños de medianas y pequeñas empresas que desde el sector privado vencieron el miedo al apriete y se unieron para enfrentar al poder sindical y su modalidad extorsiva de bloqueos.

Creado hace un año como fruto de la iniciativa de Verónica Razzini, una de las dueñas de una empresa familiar de Rosario que distribuye materiales de construcción y a la que el Sindicato de Camioneros de Santa Fe bloqueó durante tres meses. La empresaria decidió decir “basta a los bloqueos” y lograr que la justicia intervenga en estos casos para terminar erradicando este fenómeno de apriete sindical.

En una entrevista exclusiva con MDZ, Verónica Razzini nos contó el motivo que la impulsó a crear esta innovadora iniciativa. Explicó que ella sufrió lo que es un bloqueo sindical extorsivo a sus empresas durante 3 meses y esa terrible experiencia la llevó a idear una forma de acabar con esta práctica sindical extorsiva. “El MEAB lo formamos hace un año. Yo, como es de público conocimiento, fui víctima de un bloqueo sindical extorsivo en el año 2020, voraz, terrible. Nuestras empresas, aquí en la ciudad de Rosario, estuvieron bloqueadas 3 meses. Hasta que conseguimos un fallo inédito de la justicia y pudimos volver a reabrir nuestras empresas”, comentó Razzini a MDZ.

“En el interín, conocí a Florencia Arietto, que es penalista. Ella me acompañó durante el proceso y también nos pudimos conocer personalmente. A raíz de lo que es su conocimiento y su expertis más la experiencia que yo había tenido, decidimos hacer algo con esto, porque teníamos herramientas para dar la batalla contra las mafias. Sólo hacía falta darlas a conocer a los empresarios. Así nació el MEAB”, explicó la propietaria de la empresa rosarina a la que Camioneros bloqueó durante tres meses.

En un trabajo en conjunto con la abogada Florencia Arietto, Razzini fue armando pacientemente una red de empresas que son víctimas de bloqueos para brindarles asesoramiento legal, compartir sus experiencias y darles recomendaciones, contención emocional y claves para frenar este tipo de medidas de fuerza. Cuando se le preguntó acerca del objetivo principal del movimiento, Razzini hizo referencia lo importante es “poder contarle a los empresarios que no tienen que tener miedo, que hay que dar la batalla, que no hay que ser víctimas de la extorsión. Ese es el mensaje. No está todo dicho, hay que empezar a demostrar, tenemos que unirnos. No podemos permitir que, de manera ilegal, nos obliguen a hacer cosas que no nos corresponden a nosotros”.

Si bien, en algunos casos las batallas contra la extorsión sindical terminaron siendo pérdidas (teniendo en cuenta que la mayoría de las veces ni siquiera se denuncia), con el paso de los meses y junto con la intervención del META, fueron logrando fallos judiciales favorables que ratificaron que los bloqueos son un delito. En cuanto a la conformación interna del movimiento, Verónica explicó que el MEAB “tiene una comisión directiva compuesta por 15 empresarios de todo el país que han atravesado por esa situación de bloqueos y que hemos dado la batalla. Somos los primeros que nos hemos juntado y decidimos hacer esto”.

En diálogo con MDZ, la creadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) comentó los objetivos a largo plazo del movimiento. “Tenemos objetivos muy claros, por ahora lo más importante es hacernos fuertes, es que el movimiento siga creciendo. Nosotros hoy ya hemos intervenido en más de cinco casos de bloqueos. Tenemos 100% de efectividad logrando destrabar los bloqueos, corriendo a la mafia del medio. La idea es seguir fortaleciéndonos de ese lado y comenzar a denunciar”, aclaró Verónica Razzini en su entrevista con MDZ.

“Nosotros tenemos como objetivo que el empresario de una Pyme sepa cuáles son sus derechos y que nosotros tenemos que denunciar. El MEAB es disruptivo, es algo que no había surgido nunca. El MEAB viene de abajo para arriba porque somos pequeños y medianos empresarios de todo el país, a los cuales nos dejan sólos, porque el sistema no nos acompaña, al contrario, el sistema va en nuestra contra. Por ello, nosotros nos unimos para luchar contra eso, abogando a la justicia, que está de nuestro lado en muchos casos, para dar la batalla”, concluyó Razzini.

La resolución más reciente, en la que intervino el MEAB, fue dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, que dejó en firme el pedido de detención de dos altos directivos del Sindicato de Camioneros de esa ciudad bonaerense: Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros nicoleño y concejal del Frente de Todos, y el dirigente Fernando Espíndola.

“Frente a este fallo lo que sentimos es esperanza y, al mismo tiempo, el compromiso de difundir nuestra tarea para que los empresarios den pelea contra la extorsión”, afirmó a Infobae Ariel Rey, quien, junto con su hermano Gustavo y su papá Ricardo, son los dueños de una distribuidora de productos alimenticios de San Pedro que fue bloqueada en dos oportunidades en febrero de 2021 luego de que se negaron a seguir pagándole a los gremialistas una suma de dinero de manera irregular.

“En un momento dijimos basta, esto es inviable. El sindicato te pide dinero a cambio de trabajar en paz. A todos les piden eso y todos los empresarios sabemos que ocurre. Pero si este sistema corrompido está funcionando es porque lo permitimos los empresarios. Tenemos una mirada equivocada: ellos (los sindicalistas) son poderosos porque nosotros los hacemos poderosos. Por eso estoy en el MEAB. Queremos difundir que el empresario no dé más coimas. ¿Si tengo miedo? No, siento orgullo de lo que hicimos”.

Ante el intenso cruce entre empresarios y gremialistas, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se expresó a favor de los empresarios en una publicación a través de sus redes sociales. Él mismo dijo: “Les bloquearon la salida de las distribuidoras con camiones para que se les pudra la mercadería, los extorsionaron, les exigieron sobornos, los amedrentaron, a algunos les pegaron, violentaron a sus familias (al padre de Damián Dobboletta, de 72 años, lo empujaron, lo tiraron al piso y a su mujer le robaron el celular porque estaba filmando a los extorsionadores), los amenazaron de muerte, los acorralaron. Hasta que, hartos de tener miedo y de retroceder, se juntaron, formaron un movimiento anti bloqueos y consiguieron que fiscales y jueces empezaran a fallar a favor de ellos. Es fundamental no dejarlos solos en este enfrentamiento contra las patotas, contra los matones, que encima -cuánto cinismo- dicen ser defensores de derechos, pero son sólo mafias. No dejemos solas a estas personas que se defienden con tanta valentía”.