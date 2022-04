Otro escándalo que muestra la inoperancia del Gobierno nacional

El analista político de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, se refirió al escándalo en el INCAA y la polémica salida de Luis Puenzo como titular del instituto. El politólogo señaló que esto es otro problema que el Gobierno acumula y no resuelve.

Lo que sucede en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), según Paulino Rodrigues, da cuenta del "modus operandi" con el que el Gobierno de Alberto Fernández lleva la gestión.

"Luis Puenzo que se va, el instituto queda con la conducción interina de su número dos, tras el decreto del presidente que marca un poco la impronta del Gobierno: lo echó por decreto, pero ayer a la mañana se suponía que le habían pedido la renuncia y que él la había aceptado. Sin embargo, Puenzo salió a decir 'si me tengo que ir me voy, pero a mi nadie me llamó'. En simultáneo estaba -el ministro de Cultura- Tristán Bauer reunido con Juan Manzur -jefe de Gabinete-, por la mañana temprano", expresó.

"Aún no hay relevo, 36 horas después del escándalo, del conflicto no zanjado, cuyo colectivo afín al Gobierno le pidió la cabeza. El presidente aún no decidió quién estará a cargo formalmente del propio INCAA, en reemplazo de Luis Puenzo", siguió diciendo el politólogo.

Por aquello, el analista concluyó en que este escándalo y todos sus matices y detalles, "son un botón más de muestra sobre cómo se toman las decisiones en el Gobierno nacional".

Ya en líneas generales, Paulino Rodrigues comentó que "'todo pasa', como dice el anillo de Grondona, pero éste seguía con 'siempre algo queda'. A diferencia de aquello, en la gestión de Alberto Fernández, en la Argentina es 'todo pasa, pero los problemas se acumulan'. El drama de eso es que en algún momento tanta acumulación sin resolver cuesta limpiarla, no podés o ya es tarde".

"En política hay un sentido de oportunidad y un timing que es tan relevante como la decisión en sí. Es decir, una decisión muy buena tomada a destiempo puede ser una decisión errónea y una decisión no tan buena puede ser una extraordinaria decisión tomada en tiempo y forma", concluyó.