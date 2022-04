Megatoma de Los Hornos: multitudinaria marcha en rechazo al fallo del juez Ramos Padilla

Más cinco mil vecinos se movilizaron este miércoles frente a los Juzgados Federales de La Plata en rechazo al fallo del juez Alejo Ramos Padilla, quien archivó la causa de la megatoma de Los Hornos “por no constituir delito los hechos que la originaron”. Llamaron a una “rebelión fiscal” para que se deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial.

El magistrado archivó la causa y declaró la inexistencia del delito; en los considerandos del fallo sostiene que la toma “fue en plena luz del día”, y que "al momento de los hechos, el predio se encontraba en estado ocioso y carecía en la gran mayoría de su extensión de un cerco o alambrado perimetral que lo protegiera de posibles intrusiones, sobre los que los ocupantes pudieran haber ejercido algún tipo de fuerza o violencia, como medio para consumar el despojo". Además, hace mención a que la figura legal de la usurpación "exige que el despojo se haya llevado a cabo bajo alguna de las modalidades que prevé la norma, entre ellas, violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad". Algo que, según la interpretación de Ramos Padilla, no ocurrió.

Es por eso que un grupo de vecinos autoconvocados se movilizaron este miércoles para expresar su descontento ante la decisión del magistrado, pidieron que Nación y Provincia apelen la decisión del juez, acusaron de parcialidad manifiesta a Ramos Padilla, afirman que la toma fue con violencia y denuncian que son amenazados constantemente por los usurpadores desde el inicio de la toma. Denuncian que un mes antes del fallo desde la provincia dejaron de hablar con ellos y que los funcionarios bonaerenses siempre estuvieron del lado de los ocupas.

MDZ habló con Sebastián, vecino de la megatoma y uno de los organizadores de la marcha, quien dijo que la movilización superó todas las expectativas y se sintieron apoyados por todos los vecinos de La Plata, y agregó: “La gente está harta de estas situaciones, en especial los vecinos de Los Hornos que viene creciendo en base a las usurpaciones de tierras desde hace mas de veinte años. Este fallo por demás repudiable y vergonzoso, incita a la usurpación de cualquier bien ya sea del Estado o de particulares”.

En cuanto a la participación de legisladores nacionales (como Waldo Wolff), provinciales y funcionarios municipales a la marcha dijo que en un principio tenían miedo de que se politice, “pero es no paso marcharon con nosotros, se quedaron a un costado y nos brindaron su apoyo sin buscar un aprovechamiento político de la manifestación”

Por otra parte, Sebastián afirmó que el juez nunca habló con ellos y agregó: “Hace mas de un año que nos queremos comunicar con él, desde que tiene la causa, y nunca nos atendió. Y ahora creo que no nos va a atender, ya estamos acostumbrados a que no nos atienda”.

Sebastián contó a MDZ que está amenazado por los usurpadores desde el primer día de la toma, desmintió los argumentos del juez que en los considerandos sostiene que la toma fue sin violencia y añadió: “No fue sin violencia, ya que desde el primer día sufrimos robos y amenazas”.

“Cuando llegaron las delimitaciones de los terrenos que se agarraron, las hicieron con los alambres de los cercos de los vecinos y con los alambres del perímetro que tenia el lugar. Lo cual también es una contradicción a lo que dice el juez que era un lugar ocioso que no estaba cercado por ningún tipo de perímetro. Cosa que es mentira porque tenía un perímetro de alambre y el predio estaba custodiado por un casero que sigue viviendo en el lugar. Lo que demuestra que el juez tiene un total desconocimiento de lo que ocurre en el lugar”, agregó.

Asimismo, Sebastián reconoció que tiene miedo no solo por su integridad física y añadio: “Hoy me siento un poco mas protegido con la visibilidad que tiene la marcha y conque la situación tomo un estado publico a nivel nacional. Pero estamos todos muy asustados, porque esto da vía libre para cualquier cosa, no solo tengo miedo por mi integridad física si no también porque haya algún intento de usurpación en mi casa o en casa de algún otro vecino”.

En tanto, sostuvo que un mes antes del fallo de Ramos Padilla, desde la Secretaria de Habitad de la provincia dejaron de atenderlos y afirmó: “Desde la Secretaria de Habitad de la provincia nos aseguraban que el proceso de urbanización se iba a llevar a cabo y que estaban con muchos 'problemas para poder hacerlo rápido, por culpa del 75% por ciento de los que estan usurpando que lo único que buscan es hacer un negocio con la venta de terrenos. Y eso la provincia lo sabe perfectamente”

Asimismo, destacó: “Esperemos que nos llamen, que nos muestren su apoyo como lo hacían un mes antes del fallo del juez. Eso si tienen mas trato y se preocupan mas por los usurpadores que con nosotros. Esto es el mundo del revés”.

De igual modo, se mostró esperanzado con que la movilización de los vecinos y la visibilizacion mediática hagan que el juez revea su postura, “y que si Ramos Padilla no tiene la voluntad de cambiar, que Nación y Provincia apelen el fallo y que alguien en alguna estructura judicial mas arriba que el juez pueda tomar cartas en el asunto y que le haga notar al juez que esta muy equivocado con el fallo que tomo y que esta dejando un precedente que puede ser muy grave para lo que pueda pasar en el futuro, no solo en la Ciudad de La Plata, sino en cualquier lugar del país con las usurpaciones de tierras públicas y privadas”.

Como parte del reclamo, durante la protesta llevada adelante frente a los Tribunales Federales de La Plata se instó a que los vecinos de la ciudad y de la provincia dejen de pagar el impuesto inmobiliario provincial a modo de protesta, ya que “según el juez, se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día por cualquier persona”.

El intendente platense se sumó al pedido de los vecinos

Julio Garro repudió la medida judicial y afirmó: “El fallo es verdaderamente preocupante. Desde el municipio le solicitamos a la Nación y a la Provincia que no dejen vencer los plazos y hagan la apelación correspondiente”.

Asimismo, sostuvo que “no hacerlo significaría avalar y ser cómplices de un claro acto ilegal, un negocio millonario que lucra con las personas que tienen verdaderas necesidades. A las que no solo les ofrece situaciones de vida insalubres, sin acceso a ningún servicio básico, si no que pone en riesgo sus vidas al dejar que se instalen en terrenos inundables. Dejar pasar esto es marcar un peligroso precedente hacia el futuro”.

Por su parte, la secretaría de Planeamiento Comunal, María Botta, enfatizó: “El déficit habitacional se resuelve con políticas públicas y planificación: eso es un Estado presente. Avalar la toma ilegal de tierras no es resolver el problema, es agravarlo. Y los platenses lo saben, por eso esta movilización de vecinos autoconvocados, que ya sufren el aumento de la inseguridad desde que sucedió la toma y ahora ven que un juez deja hacer, como si nada irregular pasara, como si no se estuvieran vendiendo terrenos ilegalmente por redes sociales, como si no se estuvieran instalando familias en terrenos inundables”.

La toma del exClub de Planeadores del barrio platense de Los Hornos es la más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. El predio comprende 163 hectáreas, de tierras fiscales que pertenecen al Gobierno nacional y los únicos que pueden apelar al fallo del juez son la provincia de Buenos Aires y la Nación.