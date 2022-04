Juan Manuel Urtubey contó el plan de la oposición si toman la presidencia en 2023

El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien en los últimos años se ha mantenido al margen de los cargos públicos y ejerce como abogado en su estudio Urtubey&Parodi, volvió a tomar presencia mediática. En una entrevista con Uno Nunca Sabe, habló sobre la gestión actual del Gobierno y dijo cuál es el plan de la oposición para 2023. También respondió por qué no comienzan desde ahora a acordar con la gestión para solucionar los graves problemas económicos que afectan al país.

Hablando sobre esta gestión, Juan Manuel Urtubey comenzó diciendo que "da la sensación de que los funcionarios gobiernan otra Argentina, diferente a la que vivimos nosotros. Hablan desde un clima y un lugar que parece que estuvieran en otro país".

Y se quejó de que "hay una ausencia absoluta de gestión, están totalmente desarticulados de la sociedad, de la realidad actual de Argentina. No hay un acabado conocimiento de qué está pasando, es como que van construyendo su propia realidad. Tenemos un país con una inflación ya estimada cercana al 70% anual, no puede plantear rentabilidad extraordinaria en el mundo con esa inflación. Claramente hay conocimientos básicos en economía que están faltando".

¿La oposición sabe cómo resolver el problema?

"Yo estoy trabajando en eso, de hecho la semana pasada tuvimos una reunión". Para Juan Manuel Urtubey, lo importante es tratar de acordar con los distintos actores de la política una agenda común y tener así un programa de gobierno acordado. "Después cada uno será oficialismo, oposición, lo que tenga que ser. Pero Argentina sólo va a salir adelante cuando tengamos un plan acordado entre por lo menos dos tercios del sistema político argentino, que diga 'vamos por este camino'".

Consultado sobre las bases de ese plan y cuáles son las estrategias para lograrlo, el ex gobernador dijo: "Primero, recuperar un contrato social de convivencia que en Argentina se ha perdido, que es recuperar la confianza. Sino el país no tiene moneda, empleo ni actividad económica. Para eso hay que recuperar la institucionalidad y con ello generar incentivos para el desarrollo económico, porque en definitiva lo que tenemos que entender es que la economía funciona sobre la base de incentivos no de castigos, eso atrasa siglos. Hay que acelerar el proceso económico para equilibrar el gasto público, salir del déficit fiscal y eso permitirá bajar la pobreza".

De todos modos, advirtió que "no es fácil", pero insistió en que "lo que se necesitan son acuerdos y entender que la pelea no es algo que nos va a sacar adelante".

¿No se puede hacer esto ahora y no esperar a que pasen por lo menos 2 años más? "Lamentablemente hoy tiene la responsabilidad de gobierno un espacio político, un sector que no entiende que el diálogo sea el camino para la construcción de algo común. Ellos tienden a imponer su visión sobre cómo debe funcionar el país, que para mi no tiene nada que ver con lo que somos la mayor parte de los argentinos".

Pero sobre la convocatoria al diálogo que hizo Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey opinó: "Está bueno, pero hay que salir del discurso. Argentina no necesita acuerdo de políticos, sino de políticas públicas que no estén personalizadas. Muchas veces los políticos nos pusimos de acuerdo y a Argentina le fue cada vez peor. El problema es la absoluta pérdida de confianza, la gente no hace negocios con alguien en quien no confía. Eso pasa en la política también".

Para concluir, el entrevistado dijo que "estamos en una situación contradictoria, porque la única manera de hacer sustentable este modelo que lleva adelante el actual Gobierno es con ajuste, porque se achica cada vez la economía argentina. En Argentina, en los últimos 10 años, el PIB per cápita viene cayendo respecto a nuestro crecimiento poblacional. De esto incluso son responsables en el Gobierno anterior. O sea, Argentina viene siendo cada vez más pobre, lo que se agrava con el déficit fiscal, la fuga de capitales y la pérdida del sistema financiero. Obviamente que el panorama es sombrío".