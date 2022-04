Javier Milei volvió a sortear su sueldo: quién ganó y de cuánto es la suma

Se dio a conocer este miércoles la ganadora del sorteo del sueldo del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el que participaron más de 2 millones de personas. Como suele suceder, fue a través de un sistema al azar entre aquellos que estaban registrados en la plataforma. En este caso, fue una mujer emprendedora quien tuvo la fortuna.

Se trata del cuarto sorteo que realiza, el cual es el equivalente a la suma de $347.000 pesos. Bajo el lema "Mi palabra. Lo prometido es deuda" y la frase "el dinero de mi dieta regresa a quienes lo generan y se les quita de modo coactivo", el legislador volvió a transmitir el evento en sus redes sociales.

La ganadora del sorteo de Milei.

"Te ganaste las 347 lucas", le dijo Milei a Yanina al llamarla por teléfono para informarle. A lo que, en medio de la emoción, respondió: "No lo puedo creer. Te juro que no puedo. Soy emprendedora. Me viene re bien porque tengo un montón de proyectos para hacer".

"No te estamos ayudando. Te estamos devolviendo la plata que te roban los delincuentes de la casta política. La casta tiene miedo", cerró.