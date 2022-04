Megatoma de Los Hornos: llaman a una rebelión fiscal por el polémico fallo del juez Ramos Padilla

El polémico fallo por el cual el juez Ramos Padilla archivó la causa de la megatoma del ex Club de Planeadores calentó los ánimos de los vecinos que viven en las inmediaciones de la mayor toma ilegal de tierras de la provincia de Buenos Aires. Por eso, convocaron para este miércoles a una movilización a la sede del tribunal Federal en pleno centro platense para pedir la apelación urgente de la sentencia; solicitud presentada en las últimas horas por el municipio. Además, llamaron a los platenses y a los bonaerenses a una rebelión fiscal para dejar de pagar el Impuesto Inmobiliario.

Los vecinos autoconvocados afirman que la movilización del miércoles será pacifica y sin banderas políticas. En tanto, legisladores de la oposición que representan a la ciudad de La Plata, al igual que funcionarios municipales y concejales del oficialismo platense, confirmaron que van a acompañar la marcha de los habitantes lindantes al predio.

MDZ hablo con uno de los vecinos, quien accedió a dar su testimonio bajo reserva de nombre por el temor a las represalias de los usurpadores. Para reservar su identidad lo vamos a llamar Carlos. Entre otras cosas, nos contó que los usurpadores luego de conocer que el juez archivó la causa por inexistencia de delito, festejaron hasta bien entrada la madrugada.

“Carlos” contó que desde el comienzo de la toma en febrero del 2020, en plena pandemia, creció la inseguridad y la venta de drogas en la zona. “El barrio se puso picante, muy picante. Hay peleas y enfrentamiento entre bandas dentro y fuera del predio. Muchos vecinos tuvimos que poner alarmas, cámaras de seguridad y rejas para sentirnos un poco más seguros. En el predio de UPCN, lindante a la toma, reforzaron la seguridad”. Luego, recordó el enfrentamiento a tiros que le costo la vida al hijo del Ache Alonso, exjefe de la barrabrava de Estudiantes de La Plata

Asimismo, sostuvo que la situación del servicio eléctrico empeoró desde el comienzo de la usurpación con cortes de luz permanentes, agudizándose durante los fines de semana, porque los de la toma están todos enganchados, y agregó: “Para que no se quemen los electrodomésticos y las herramientas, que son mi sustento, para seguir trabajando tuve que comprar un elevador de tensión y un grupo electrógeno. Y esa plata a mí nadie me la devuelve”.

Por otra parte “Carlos” afirmó que es mentira lo que dice el juez de que no se presentaron pruebas. “Nosotros acercamos filmaciones y fotos donde se ve cómo nos amenazan cuando intrusaron, que no es como dice Ramos Padilla que fue pacífico. Presentamos videos donde se ve que la toma fue organizada en el ingreso de materiales. Es más, una vez entraron dos camiones con acoplado cargados de maderas, uno se encajó en el suelo porque es arcilloso y entraron después de una lluvia; para sacarlo tuvo que entrar un tractor. Eso también fue presentado como prueba”.

(Foto tomada desde el fondo de la casa de Carlos)

Además, recordó que meses antes de la megatoma intentaron ocupar otro predio pero el propietario llegó a tiempo y pudo desactivar la ocupación. “Carlos“ remarcó que siguen vendiendo terrenos por Facebook por un monto que va de los $150.000 a los $200.000, dependiendo del terreno y la casilla, y agregó: “Los que venden esos terrenos no viven ahí. Son muy pocos los que viven en el predio. Eso sí, el fin de semana aparecen todos, porque es cuando vienen a mostrar los terrenos. Hay dos grupos muy activos, uno que está relacionado con punteros políticos ligados al Frente de Todos y otro grupo está relacionado con una iglesia Evangélica”.

MDZ habló con legisladores platenses de Juntos por el Cambio que confirmaron su asistencia a la movilización de vecinos en contra del polémico fallo del juez Ramos Padilla.

El Diputado provincial Daniel Lipovetzky afirmó: "Es una vergüenza que un juez haya avalado un delito tan grave como la megatoma de Los Hornos, con argumentos ridículos. La usurpación es un delito que esta tipificado en el Código Penal y lo único que se esperaba de la Justicia es que se condene ese delito y se le busque una solución para evitar que vuelvan a producirse este tipo de situaciones. Algo que con el fallo de Ramos Padilla no se va a evitar porque sienta un precedente muy grave y espero que tanto el Gobierno provincial como el nacional apelen esa medida”.

En cuanto al por qué de la sentencia del juez Ramos Padilla, Lipovetsky dijo: “La respuesta es muy simple, es un juez que está muy vinculado con el kirchnerismo, es decir con el Gobierno actual, y él no esconde para nada su militancia. Está claro que la política del kirchnerismo ha sido alentar la toma de tierras y la violación a la propiedad privada. Recordemos, desde el intento de expropiación de Vicentin para adelante, hemos visto un montón de situaciones como estas. Durante la pandemia hubo un tsunami de usurpaciones alentadas por el kirchnerismo y Ramos Padilla es cómplice con su fallo de esta política”.

En tanto el intendente platense Julio Garro presentó en el día de ayer un escrito en todas las áreas involucradas, solicitando que el Gobierno provincial y nacional apelen de manera inmediata el fallo del juez Alejo Ramos Padilla que legitima la toma de Los Hornos. Y advirtió: “La inacción frente a esta grave situación no hace otra cosa que explicitar la falta de independencia de poderes del Estado”.

Ante la situación que impide a la Municipalidad de La Plata apelar el fallo, la comuna solicitó a la Fiscalía de Estado de la Provincia, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a la Subsecretaría de Hábitat bonaerense y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE), su inmediata intervención para que apelen la disposición judicial.

En ese sentido, el jefe comunal platense expresó que la no apelación significa que están avalando un negocio millonario, de gente que representa lo más oscuro de la vieja política. Agregó: “A la gente que están trayendo de otros lugares y metiendo a vivir ahí los están condenando al barro y al riesgo de vida con una posible inundación. Sean responsables por favor”.

El juez Ramos Padilla aclaró su fallo, acusó a los medios y a la oposición de divulgar de información maliciosa.

El titular del Juzgado Federal N°1 emitió una “resolución aclaratoria”, tras las críticas desatadas por su fallo. El juez afirmó que “la información que se ha brindado del contenido del fallo es maliciosa e irresponsable. La idea que se difundió en torno a que la ocupación del predio de Los Hornos sería legal porque se hizo ‘durante el día’ es falsa y no responde a lo sostenido en el fallo".

El magistrado agregó: “Decir que el fallo otorga una ‘carta blanca’ para la toma de tierras o que las tomas hechas durante el día no son delito es un acto de irresponsabilidad que debe ser aclarado, porque se basa en premisas falsas y constituyen silogismos reduccionistas”.

Ramos Padilla, en una extensa resolución aclaratoria, remarca que no hubo acusaciones por parte del Ministerio Publico Fiscal: "No existía –ni existe hoy– acusación alguna por parte del Ministerio Público Fiscal hacia ninguna persona a quien se le imputara la comisión de un delito. Por el contrario, sólo se encontraba corroborada la existencia de cientos de familias de escasos recursos que viven y ocupan el predio del Estado Nacional que fue cedido parcialmente para llevar adelante un proyecto de urbanización a través de los órganos administrativos pertinentes".

En ese sentido, afirmó que los jueces solo pueden actuar si existe una acusación previa del Ministerio Publico Fiscal.

La declaración aclaratoria del juez, para los vecinos de la megatoma, fue como querer apagar el fuego con un bidón de nafta. No solo ratificaron la movilización del miércoles a la sede del Tribunal federal N.º 1, si no que no descartan tomar otro tipo de medidas para hacer sentir su descontento al fallo de magistrado