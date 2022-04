El detonante que desencadenó una guerra fría entre empleados de un ministerio

Cada mañana se escuchan aplausos en Casa de Gobierno. Lejos de ser una celebración o festejo, lo que retumba en los pasillos es el reclamo de trabajadores del Ministerio de Infraestructura que, desde hace tiempo, exigen un reconocimiento salarial y denuncian nombramientos sin concurso bajo la modalidad de contratación. Los profesionales que trabajan desde hace años en la cartera que conduce Mario Isgró aseguran que se ha incumplido un acuerdo para que se les abone un "ítem obra" y advierten que seguirán protestando bajo la modalidad de quita de colaboración.

Son varios los motivos que llevaron al límite a los empleados de planta del ministerio. El año pasado denunciaron supuestos privilegios de contratados que ingresaron hace poco tiempo al Estado y sin concurso previo. Pero a ello se suma el hecho de que se les había prometido un nuevo ítem que finalmente no se materializó en el acuerdo paritario. Desde el Ministerio de Infraestructura reconocen esa situación y culpan a ATE por no haber llevado el "ítem obra" a la mesa paritaria. Esto último es desmentido desde el gremio.

A raíz de ello, arquitectos e ingenieros reclaman mejoras salariales y realizan asambleas todos los días con aplausos en diferentes pisos de Casa de Gobierno para visibilizar su situación. "Nos dicen que si no estamos contentos nos vayamos", remarcó el delegado de UPCN Jorge Granata.

La tensión ha ido en aumento en los últimos años. En el 2021 el ministro Mario Isgro avanzó con la contratación de más de 20 profesionales entre los que se destacaban arquitectos, ingenieros, paisajistas y urbanistas. Esa incorporación no fue bien recibida por los empleados de planta que aseguran que ganaban -en algunos casos- la mitad de lo que percibían los contratados.

En el centro de la imagen, el ministro Mario Isgro.

A pesar de que en junio del 2021 el ministro Mario Isgró aseguró que eran contratos temporales "con fecha de caducidad por un objeto determinado", se han prorrogado en el tiempo y continúan cobrando salarios en varios casos superiores a los profesionales de planta.

"Algunos ingresaron ganando 100 mil pesos cuando nosotros en ese entonces cobrábamos 45 mil pesos. Nos decían que no había recursos para aumentar nuestros sueldos pero contrataron 30 personas sin concursos", disparó el arquitecto Granata en diálogo con MDZ. Para compensar esa situación aseguró que en la mesa técnica de paritarias habían acordado implementar un ítem obra que nunca se creó.

El malestar ha ido creciendo con el correr de los meses y los trabajadores del ministerio sostienen que muchos de los nuevos contratados "son jóvenes que se desempeñaban en los estudios particulares de varios funcionarios de turno".

"Muchos arquitectos son recién egresados, sin experiencia alguna, algo que no es un dato menor, puesto que en el área de proyectos del Ministerio se realizan las obras más importantes de la Provincia como son hospitales, escuelas, centros de salud, comisarías, establecimientos penitenciarios, entre otras", denuncian en un comunicado que comenzó a circular en las últimas horas..

En el mismo aseguran que "los profesionales, técnicos y administrativos del Ministerio, continuarán con quite de colaboración y no bajarán los brazos en esta lucha por mejoras salariales". En total afirman que son cerca de 300 que se desempeñan en las áreas de Proyectos, Inspección y Mantenimiento de Edificios.

Las explicaciones del Ministerio

Desde el gobierno provincial reconocen que se ha avanzado en la contratación de nuevos profesionales y admiten que estaba acordado avanzar con un ítem obra para los empleados de planta que finalmente no se concretó.

Sobre los contratados, el año pasado el ministro Isgro sostuvo que los habían contratado por seis meses para presentar proyectos ante organismos de financiación internacionales. Eran tiempos de pandemia y según el funcionario necesitaban profesionales trabajando de forma presencial y por eso contrataron a una veintena de personas. Sin embargo, pasaron los seis meses y todos ellos siguen trabajando e incluso se sumaron otros más.

Esas contrataciones fueron cuestionadas desde ATE pero ahora el gremio ha quedado en el ojo de la tormenta. Según esgrimen desde el Ministerio de Infraestructura el motivo por el cual no se está pagando el "ítem obra" a los trabajadores de planta es porque ATE se negó a llevarlo a la mesa paritaria.

"Se acordó que en Planificación de Infraestructura se incorporaba el ítem obra. Estaba el ok. Pero el sindicato que representa a los trabajadores no lo pidió. Se cerraron las paritarias y no hay nada que hacer", argumentan desde el Ejecutivo. Si bien este miércoles se desarrollará una nueva reunión en la Subsecretaría de Trabajo, el ítem podría crearse recién en septiembre cuando se de la reapertura de paritarias.

La respuesta de ATE

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado desmienten al gobierno y aseguran que el motivo por el que no se efectivizó el "ítem obra" es porque el Ministerio de Infraestructura no realizó los actos útiles para que eso ocurriera.

"Nosotros en diciembre y en noviembre hicimos la presentación formal del ítem obra y después en la paritaria salarial -está escrito en el acta- planteamos cada pretensión de cada sector y en Infraestructura aparece el ítem obra. Está escrito. El problema es que el Ministerio de Infraestructura, cuando hicimos la solicitud formal, no salió a buscar el refuerzo presupuestario. Está todo escrito en actas", disparó el secretario gremial de ATE, Francisco Serdoch.

"El Ministerio de Infraestructura dijo que iba a conseguir el presupuesto y que había hablado con Hacienda, pero no hicieron los actos útiles para que eso se concrete", advirtió antes de participar de un nuevo encuentro en la Subsecretaría de Trabajo para intentar destrabar este conflicto.