Ausencia del Estado, sigue Martín Guzmán con el apoyo del presidente y las herramientas de Redrado para bajar la inflación

En la tercera edición de la Mesa del Poder, Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare profundizaron sobre el recorte de subsidios que generó la crisis en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). También, los especialistas indagaron sobre el apoyo que le brindó Alberto Fernández a Martín Guzmán, para que siga en el Ministerio de Economía, a pesar de que su opinión ha perdido peso y es cuestionada dentro del Frente de Todos.

Por otra parte, la Mesa del Poder tuvo como invitado al expresidente del Banco Central, Martín Redrado, quien sostuvo que está dispuesto a brindar soluciones para ayudar al país, pero no a una sola facción política de turno. Además, el economista recomendó sus tres herramientas para recuperar la credibilidad económica nacional.

Los temas claves de la Mesa del Poder

Recorte de subsidios y crisis en el Incaa

En la puerta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales se realizó una concentración de personas que pertenecen a la industria audiovisual para exigir la renuncia de Luis Puenzo como director del órgano. La protesta terminó con incidentes y enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía de la Ciudad. Por esta razón, el Gobierno nacional quedó expuesto frente a una sociedad que le reclama ayuda y no tiene los medios económicos para ayudarla.

Alberto Fernández ratificó a Martín Guzmán como ministro de Economía

La grieta del Frente de Todos hace que las decisiones del presidente no tengan respaldo político y carezca de liderazgo dentro de la conducción del peronismo. Por eso, Martín Guzmán tiene pocas oportunidades para seguir como ministro de Economía de la Nación, lo cual depende del apadrinamiento de Alberto Fernández y los resultados positivos de su gestión. Por otra parte, el jefe de Estado deberá recuperar su imagen institucional, como figura máxima del país, para recuperar la confianza de la gente que pide por su presencia para solucionar sus problemas económicos y sociales.

Martin Redrado: "No estoy para recomendar y ni sacar ministros"

El expresidente del Banco Central de la República Argentina argumentó que no quiere ayudar a una facción política, sino que quiere ayudar al país para salir del “atolladero económico impartido por una inflación”, que no le permite recuperar sus niveles de productividad. Por otra parte, el economista declaró: "El Congreso votó un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y no un plan para combatir la inflación". Por eso, Redrado recomendó sus tres herramientas para recuperar la credibilidad económica del país: