Alfredo Cornejo y Mariana Juri le exigieron al Gobierno que dé marcha atrás con una decisión polémica

Los senadores nacionales por Mendoza Alfredo Cornejo y Mariana Juri presentaron un proyecto exigiendo al Gobierno nacional que "restituya la entrega de cajas de leche a embarazadas en centros de salud".

"Coincidimos con especialistas en que depositar $800 no solo es insuficiente sino que atenta contra la atención integral de madres y recién nacidos", explicó Juri en su cuenta de Twitter.

"Una vez más el Gobierno nacional muestra irracionalidad y falta de sensibilidad. Argentina necesita otras decisiones, mucho más valientes y comprometidas con sus ciudadanos", agregó Juri.

La controvertida decisión del Gobierno nacional

El Ministerio de Salud de la Nación estableció que los beneficiarios de la Asignación por Embarazo y Asignación Universal por hijo comenzarán a recibir la suma de $800 para la compra de leche de fórmula en lugar de recibirla en los diferentes centros asistenciales del país.

La noticia no fue bien recibida por la Dirección de Maternidad e Infancia de Mendoza desde donde señalaron que la suma de dinero no es suficiente para cubrir el costo de este tipo de productos. "En cualquier supermercado el precio de la leche alcanza $600 por kilo y no es leche fortificada con hierro y vitaminas", detallaron.

"No solo será menor la cantidad de leche que reciban sino que además hay población que quedará descubierta y es la que más lo necesita", advirtieron. Finalmente, desde Mendoza también señalaron que "se pierde una oportunidad para una intervención sanitaria como el control de salud que es fundamental en el embarazo y en la primera infancia".