Mauricio Macri tensa la interna de Juntos por el Cambio en busca de su "segundo tiempo"

"De acuerdo a cómo está hablando y la manera que deja sentadas algunas ideas, seguramente en un par de meses anunciará su candidatura", le dijo a MDZ Carlos Kambourian, el médico pediatra que alertó antes que nadie el dramático proceso que vivió Argentina por la pandemia de coronavirus y que almorzó ayer con el expresidente Mauricio Macri, quien le manda todos los guiños posibles a aquellos que construyen dentro de Juntos desde los extremos.

Justo cuando la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo desde Estados Unidos -donde también estuvo Macri y se sacó una foto con Donald Trump- que el creador del partido no iba a ser candidato, el expresidente le mandó un saludo virtual a Cristian Ritondo, que se estaba reuniendo con los Territoriales en Moreno, donde en las últimas elecciones PASO salió tercero contra la lista que Aníbal Asseff apoyó y que llevaba como candidatos a Facundo Manes y Joaquín De la Torre.

"Alimenta fantasmas... Ninguno de los que se sacan fotos con él ganaron en ningún lado", se resignó alguien que cree que su permanente tensión no sólo tiene como objetivo achicar la penetración que tienen Javier Milei y José Luis Espert en su propio espacio, sino que pretende quedar como el gran elector de la oposición. "Falta que elija su candidato presidencial por Twitter e iguala todo lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando él era presidente", se quejó la misma fuente.

Mauricio Macri recibió en Los Abrojos, su quinta de fin de semana en Malvinas Argentinas, a un grupo de sanitaristas que el propio Kambourián se encargó de difundir como la preparación del "Segundo Tiempo", título del libro que Macri escribió con sus pensamientos y miradas de su paso por la presidencia.

Las especulaciones sobre el posible lanzamiento del expresidente coinciden, en tiempos y momentos, con las que vienen realizando los gobernadores y los referentes de los dos lados de la grieta del Frente de Todos, donde coinciden que "esto no da para más" y que todo se debe resolver "a lo máximo en dos meses". Quizás los tiempos también se acorten dramáticamente para el oficialismo.

Si bien no hubo ningún mensaje en contra de Horacio Rodríguez Larreta, cualquier movimiento de Macri lo deja como el primer dañado. El saludo a Ritondo, supuesto competidor de Diego Santilli como candidato a la gobernación, es una más dentro de otras tantas señales.

Todos los que hablaron en los últimos tiempos con el antecesor de Rodríguez Larreta en la jefatura de gobierno porteño sostienen que a Macri "no le gusta la moderación expuesta en cada oportunidad que tiene su socio político". Por eso no fue casual que ayer, en un congreso realizado por la Nueva Generación, donde también estuvo María Eugenia Vidal y el diputado nacional que la acompañó en la boleta, Martín Tetaz, el propio jefe de gobierno haya radicalizado bastante su discurso.

Tetaz también está pensando volver a la Provincia de Buenos Aires, de donde es oriundo como vecino de La Plata. Martín Lousteau lo quiere como candidato a gobernador de un radicalismo que no tiene una figura convocante para ese lugar si Gustavo Posse ratifica su relación política con Larreta - Santili. Joaquín De la Torre es el candidato preferido por Maxi Abad y los hermanos Facundo y Gastón Manes. "No es radical", se quejan desde Evolución. "No son bonaerenses", le responden nuevamente.

Quien no descuida a sus amigos bonaerenses es Jorge Macri. Ayer, en Vicente López, organizó una juntada con una centena de dirigentes, entre los que había concejales de varias localidades, y en las que se debatieron las diferentes situaciones políticas de cada localidad, las chances electorales y la situación social que describieron como "muy preocupante".