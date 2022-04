La fiscal suspendida dio detalles de la causa que terminó con la condena de un importante exgobernador

La fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche celebró el fallo que condena al ex embajador en Israel y ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, así como las condenas a varios ex funcionarios de su gestión. En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata, la letrada dijo: "Estamos contentos y satisfechos con el fallo. El Tribunal ha sido meticuloso en dar las razones por las que consideraron que todo el planteo de la fiscalía y los casos que llevamos a juicio, se dieron como la fiscalía lo indicaba y que correspondía la condena por peculado. Es un nombre extraño pero se quiere decir que es un robo de los dineros que administraban".

Poco a poco, el delito de peculado se va haciendo lugar en la consciencia colectiva, y es el eje de una de las ocho investigaciones llevadas adelante en contra de Uribarri y diversos ex funcionarios de su administración, incluido su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien también fue condenado a seis años de prisión efectiva.

Al respecto de su tarea investigativa, Goyeneche dijo: "Lo que cuesta mucho en la investigación de corrupción es hacerlo “en caliente”, con las personas investigadas aún con poder. Estamos más acostumbrados a que una vez que pierden el poder puedan aparecer las causas. Lo que pasó en Entre Ríos fue que se descubrieron hechos con una apariencia de ilegalidad muy grande, pero las personas investigadas tenían el poder político. De todas maneras, se generó mucha prueba que resultaba abrumadora".

A pesar de que la causa llegó a una condena, la fiscal aún hoy sigue suspendida: "Que tengan tanto poder genera costos para los investigadores, que son muy altos. Estoy suspendida en mi cargo de Procuradora Adjunta de la provincia y fiscal anticorrupción pero desde el 30 de noviembre del año pasado por una decisión del jurado de enjuiciamiento. Esto tiene que ver con un impulso de sectores de la política donde se pretendía era tapar esto y que no suceda lo que pasó ayer".

La fiscal anticorrupción y procuradora adjunta va al hueso de lo que implica la corrupción y la tolerancia social ante la misma: "Lo que moviliza a trabajar y esforzarse en estas investigaciones es el estado de nuestro país, que vamos de crisis en crisis, vemos tanta pobreza, miseria y marginalidad y no podemos desvincularlo de la corrupción. Esta corrupción endémica es una de las principales razones que explica que en un lugar donde deberíamos estar en una situación distinta estamos siempre en crisis".