Impresionante amenaza camionera impacta en la vida de San Nicolás

"En San Nicolás no entra nadie, se van a morir de hambre si sigue esto. Lo lamento por el pueblo de San Nicolás pero yo no doy un paso atrás. Como dice Moyano (Hugo), yo no aprendía a bailar el tango para no recular para atrás", dijo Hugo Cabaleyro en declaraciones a medios locales y regionales en medio de una tremenda medida que aisló el pueblo al que no llega ningún alimento ni se recogen los residuos.

La orden de detención de Maximiliano Cabaleyro, dirigente sindical de Camioneros y concejal de esta localidad del norte de la Provincia, hijo de Hugo Cabalero, y de Fernando Espíndola, delegado gremial, fue tomada hace veinte días por la jueza de Garantías de San Nicolás María Eugenia Maiztegui luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal denegó la libertad solicitada por los gremialistas.

Ambos sindicalistas protagonizaron en febrero de 2021 el bloqueo a Rey Distribución, una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro, limítrofe de San Nicolás, que funciona desde 1989 y tiene 35 empleados, y la Justicia, además de considerar que son responsables del bloqueo, encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

Al día siguiente de que se haya efectivizado la detención de los dos camioneros imputados, además, por haberle pedido plata a los empresarios de manera ilegal para que no le pararan la actividad por otras cuestiones, Hugo y Pablo Moyano fueron hasta San Nicolás para ratificar que no permitirán que nada que se mueva en un camión o camioneta ni pueda ingresar o salir del pueblo.

A pesar que Hugo dijo estar en desacuerdo con varias de las decisiones que adopta su hijo Pablo, y con un fortísimo malestar interno en el gremio Camioneros por el manejo que realizan la actual esposa del secretario general, que no soporta su hijastro, padre e hijo se apersonaron en una comunión de ideas y acciones que siempre termina siendo el mismo.

Según reveló una fuente camionera a MDZ, "la locura es que lo tengan detenido todavía a Cabaleyro... Se presentó a derecho y hay miles de personas en la Provincia que esperan el juicio en libertad. Evidentemente, hay una persecución clara y directa a nuestro gremio y esperemos que mañana lo liberen", explicó el dirigente.

La Municipalidad es conducida por el intendente de Juntos, Manuel Passaglia, hijo del jefe político territorial, Miguel. Lo único que tiene a su alcance es lo que tiene que ver con la actividad de la recolección de residuos, General Ambiental, S.A, que también está manejada por empresarios de esa localidad.

Los Passaglia son peronistas y Miguel fue ministro de Salud durante la gobernación de Felipe Solá. Un coterráneo fue el más famoso en ese puesto, tanto en Provincia como en Nación: Ginés González García.

Hasta el momento, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, conocido en la zona por su manejo político en Zárate, de la misma sección electoral que San Nicolás, no participó en nada para desbloquear los caminos tomados por los Camioneros, mientras que el gobernador, Axel Kicillof, tampoco opinó al respecto.

Mañana, en la sede gremial de la Federación de Sindicatos Camioneros se realizará una reunión de todas las seccionales para determinar si las medidas de fuerza no solo se mantienen sino que se extienden a todo el país. Para la familia Moyano, la política está metida en todo esto por la participación de Florencia Arrieto como abogada de la empresa Rey. En ningún momento toman en cuenta las durísimas acusaciones que les pesa a los imputados hoy detenidos.