Rodríguez Larreta vaticinó un triunfo en 2023 y reveló que rol quiere jugar

El PRO tuvo un importante acto político este viernes en Mendoza donde mostró sus aspiraciones de poder de cara a las elecciones del 2023. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, arribó a la provincia para participar del lanzamiento del espacio PRO Federal y la inauguración de la nueva sede del partido a nivel local. En este último acto, el referente de Juntos por el Cambio vaticinó que la coalición opositora volverá al gobierno el año que viene y dejó en claro el rol que jugará para conseguir ese objetivo.

El mandatario porteño arribó a la provincia a las 14:30 y mantuvo un almuerzo con empresarios. Luego participó de la primera reunión del PRO Federal (PROFE) que reunió a 70 dirigentes de todo el país y contó con la participación virtual del expresidente Mauricio Macri y de la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich.

Acompañado en todo momento por los diputados nacionales mendocinos Omar de Marchi y Álvaro Martínez y por el intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, el jefe de Gobierno mantuvo una reunión con integrantes de la Juventud PRO en un bar del centro mendocino y luego llegó a la nueva casa que el partido tendrá en la provincia, ubicada en la Avenida España, a metros de la Peatonal Sarmiento.

Durante el acto que se llevó a cabo en la renovada casona, el PRO bajó un contundente mensaje para la interna de Juntos por el Cambio y de Cambia Mendoza de cara a las elecciones de 2023 y orientado principalmente a sus aliados de la UCR. Dejaron en claro que el partido tiene una genuina ambición de poder a nivel nacional y provincial, pero dejaron en claro que trabajan por sostener la unidad.

En el encuentro no estuvieron presentes figuras destacadas del radicalismo de la provincia. Solo dijeron presentes algunos dirigentes del Partido Demócrata Progresista y los referentes del Partido Verde, Marcelo Romano y Mario Vadillo.

Rodríguez Larreta resaltó que el PRO es “un espacio que tiene voluntad de poder y responsabilidad de poder”. “Y no hay que tener ningún prurito de decirlo, porque la vida de la gente en la política se cambia desde los que tienen poder y eso es a lo que aspiramos. Y con esa aspiración vamos a volver a ganar el gobierno nacional en el 2023”, vaticinó.

En este sentido, resaltó que “vamos a tener más posibilidad de ser un buen gobierno si gobernamos 10 o 12 provincias y no 5 como tenía Mauricio”.

Al ser consultado posteriormente sobre si aspira a tener un rol de liderazgo en esa eventual victoria, el dirigente porteño dijo que “me veo como parte de un equipo”. “Hoy me toca estar en la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, por lo cual soy parte de esa conducción y va a ser la gente la que defina quién es el candidato. Vamos a tener unas PASO a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal y eso es lo que va a definir las candidaturas”, sostuvo en relación al escenario electoral del año que viene.

Respecto de las internas que han ido surgiendo dentro de la coalición opositora, sostuvo que “yo no planteo hoy una interna con nadie. Tengo una responsabilidad enorme en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Por más orgullosos que estemos, nos falta siempre mucho por hacer y por mejorar. Y mi otra dedicación está en consolidar la unidad de Juntos por el Cambio y el probable crecimiento del PRO. De ninguna manera está en mi cabeza tengo internas”.

En esta línea, evitó polemizar con el presidente de la UCR a nivel nacional, quien en los últimos días lanzó duros cuestionamientos contra Macri. “Yo nunca voy a entrar ni me van a escuchar jamás con calificaciones a ningún miembro de Juntos por el Cambio. Para mí la unidad está por encima de todo y si tengo diferencias las hablo en privado como corresponde. Obviamente en un espacio diverso, pero no me van a escuchar nunca en discusiones públicas con otro miembro de Juntos por el Cambio. La unidad de Juntos por el Cambio es lo más importante que tenemos que defender”, manifestó.

Resaltó que el PRO forma parte de la coalición y afirmó que “tenemos que tener un sano equilibrio entre defender a rajatabla la unidad y seguir creciendo”. Asimismo, sostuvo que “eso es perfectamente genuino que cada uno promueva el crecimiento de su partido, una cosa no es incompatible con la otra”.

“Hoy lo que me ocupa es sostener la unidad de Juntos por el Cambio y poder presentar la mejor propuesta posible a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza también y en todo el país para sacarlo adelante. Me preocupa la pobreza, el aumento desenfrenado de la inflación, que la gente no llegue a fin de mes, la inseguridad y que el gobierno no tenga un plan para eso”, concluyó.

El anhelo del PRO mendocino

Las actividades de este viernes hicieron las veces de una demostración de fuerza del PRO en la provincia. Desde el partido resaltan que han tenido un importante crecimiento en el último tiempo y se ilusionan con disputarle el liderazgo a la UCR dentro de Cambia Mendoza.

En este contexto, Omar de Marchi no oculta sus aspiraciones de competir por la Gobernación de 2023 y lo dejó en claro durante su discurso en la inauguración de la nueva sede. “Tenemos un desafío enorme, porque Mendoza tiene un buen gobierno, eso nos obliga el doble, tenemos la vara alta. Formamos parte electoralmente de este gobierno pero a al vez tenemos ideas superadoras”, sostuvo respecto a la gestión del gobernador Rodolfo Suarez.

“Mendoza siempre fue un faro en el oeste argentino. Y hoy muchos de los vecinos nuestros nos están mirando desde arriba. Y nosotros queremos mirarlos desde arriba. Por eso estamos trabajando fuertemente para que en consenso con todo el espacio de Cambia Mendoza poder a partir del próximo tiempo seguir empujando hacia arriba esta provincia y poder decir en algún momento que queremos ser la mejor provincia de la Argentina”, expresó el exintendente lujanino.

Por su parte, Rodríguez Larreta lanzó elogios hacia el dirigente mendocino. “Con Omar venimos trabajando hace muchísimos años. Yo valoro muchísimo su trabajo en el PRO de Mendoza, su conformación dentro de Juntos por el Cambio y su rol en la representación de todo el espacio nuestro en la conducción de la Cámara de Diputados. Lo lleva con mucha altura y responsabilidad”, sostuvo sobre su compañero de partido.