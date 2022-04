Ofelia Fernández eligió un look muy curioso para sesionar y se rindió ante los memes

La legisladora porteña Ofelia Fernández fue a sesionar con un look muy particular, y generó tantos memes que hasta ella compartió uno. A pesar de su buen humor, también tuvo algún cruce un tanto desagradable con usuarios que la criticaron con palabras fuertes.

Ella fue la encargada de compartir la foto en la que se la veía con un vestido gris corto, un tapado negro, medias con intrincados motivos y unas altas botas de plataforma.

"Jueves de sesión en la legislatura porteña", escribió la joven en su cuenta de Twitter, y pasó poco tiempo para que transformara en tendencia. Las respuestas no se hicieron esperar, y algunas de las que más tracción consiguieron fueron las que la criticaban.

jueves de sesión en la legislatura porteña uD83EuDD0D pic.twitter.com/HPweD8UFcm — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) March 31, 2022

"Hay algo llamado “adecuación”. Implica caer a laburar como si estuvieras en la Legislatura y no como si acabaras de salir de joda y te fueras a dormir al despacho y clavar bajón", indicó una de las usuarias, que consiguió más de 22 mil "me gusta". La legisladora intentó "ningunear" a quien la hizo con una frase que ahora está en boga en Twitter, "ratio" (la capacidad de recibir más "me gusta" en la respuesta que en la publicación principal). Lamentablemente, no pudo conseguir ese "ratio", ya que recibió cerca de 4 mil "me gusta" menos.

Una de las tantas críticas que recibió Ofelia Fernández. Foto: Twitter.

Sacando las ofensas, en las respuestas hubo una verdadera catarata de memes ingeniosos. La propia Ofelia Fernández se rindió ante el humor de las imágenes, y terminó compartiendo una de las tantas fotos trucadas.