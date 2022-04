El Gobierno no hará una nueva oferta para los médicos prestadores y Ampros llamó a un paro para hoy

Ampros, que nuclea a los trabajadores de la salud, asegura que desde hoy la atención en los hospitales públicos- en especial el infantil Humberto Notti- se verá afectada en muchos de sus servicios porque un grupo de los profesionales de la salud que los prestaban a través de un contrato con el Estado, renunció. El Gobierno ofreció un 40% de aumento y no hará una nueva propuesta porque sostiene, por el contrario, que la mayoría de los prestadores la aceptó. El gremio convocó a un paro para hoy.

La situación fue advertida hace un mes: sino mejoraban las condiciones de contratación (también conocida como prestación), un centenar de profesionales dejaría de prestar el servicio por el que le pagaban. En el sector público, hay muchos médicos que tienen un cargo de planta pero las guardias que hacen los fines de semana, el Estado se las paga a través de un contrato aparte, es decir, en negro. También sucede que hay médicos (como por ejemplo 50 anestesiólogos) que sólo son prestadores, es decir que no tienen cargo de planta.

Esos profesionales de la salud aseguraron que el valor de sus contratos están muy atrasados respecto de la inflación y como la oferta oficial no les convenció, dejaron de trabajar en los hospitales públicos desde hoy, es decir que no aceptaron que se les renovaran sus contratos que vencían ayer. Por lo tanto, de quienes no aceptaron la oferta oficial, hay un grupo que seguirá cumpliendo sólo funciones que le exige su cargo de planta y hay otro que como sólo tenía una contratación, no volverá a trabajar. Desde Casa de Gobierno aseguran que la cantidad de prestadores que rechazó el incremento del 40% es mínima y no habrá una nueva oferta, a excepción de la negociación con los anestesiólogos que estaría encaminada.

Desde el gremio Ampros, que nuclea a profesionales de la salud, convocaron a una huelga general para hoy. Sus reclamos, de acuerdo a lo que manifestaron ante la consulta de MDZ, son que los contratos se pasen a planta (ya que todo contrato no se computa para la jubilación ni incluye vacaciones), que se implemente la mayor dedicación, y adicionales para el sector. Además, que se incremente el monto de contrataciones y prestaciones. En Casa de Gobierno sostienen que el acta paritaria firmada por el gremio hace unas semanas contempla la discusión de los pases a planta a partir del 15 de abril.

Por otro lado, hoy fue el primer día que dejaron sus trabajos 50 anestesiólogos del sector público. Arturo Salassa, de los anestesiólogos autoconvocados contó a MDZ lo siguiente: “A mi en diciembre me tendría que haber llegado el pase a planta pero eso no ocurrió. Por lo tanto, hace un mes, avisamos al Gobierno de esta situación de renuncias masivas. Ayer a 9 horas de sucederse las dimisiones, el ministerio de Salud nos convocó a los anestesiólogos para que, además del 40% de aumento que ya ofrecieron y que rechazamos por insuficiente, nos dijeron que iban a incrementar el porcentaje para quienes trabajan en zonas alejadas, algo que también rechazamos”.

Lo que buscan los trabajadores es que la prestación se incremente en más del 100% ya que aseveran que están muy retrasados respecto de lo que se paga en otras provincias vecinas como San Juan y San Luis. También pretenden que se cree un mecanismo para actualizar las prestaciones.

Ampros asegura que esta situación laboral tendrá su consecuencia en los hospitales, en especial en el Notti que atiende a la población infantil ya que las guardias de los fines de semana en su mayoría son pagadas por el Estado a través de contrataciones. “Las renuncias ya presentadas de profesionales de los hospitales Notti, Del Carmen y Central implican un altísimo riesgo para la salud pública de Mendoza, justo en un momento donde según números oficiales, más del 45 por ciento de la población se atiende en efectores públicos. Sólo por dar un ejemplo, el Hospital Notti está atendiendo a unos mil niños por día”, sostuvo Claudia Iturbe, quien es la secretaria general de Ampros. Otro de los hospitales que se verá complicado es el Hospital Schestakow, de San Rafael, donde quienes renuncian prestan especialidades, de acuerdo a lo que informaron desde Ampros.