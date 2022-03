UNCuyo: ante la indefinición, los partidos se meten en la fórmula del Interclaustro

Como el Interclaustro que gobierna la UNCuyo aún no logró una fórmula de consenso para los comicios que son este año, sus integrantes convocaron a los presidentes de los partidos políticos que lo fundaron para que formen parte de la decisión de las candidaturas a rector/a y vice. De la próxima reunión ampliada, que será la semana que viene, participarán Tadeo García Salazar (UCR), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) y Gerardo Santarelli (socialismo), quienes intentar mediar entre los cinco precandidatos que tiene el espacio.

Corre el reloj y nadie se ha bajado. La fecha límite para presentar el binomio es el 2 de mayo, pero como los comicios son en junio es necesario ganar tiempo para hacer campaña. Además, que la llegada del consenso se dilate no es una buena señal. Por eso desde el grupo que gobierna la UNCuyo resolvieron dar un paso que podría destrabar la situación. Se sabe que los partidos políticos tienen incidencia en las universidades del país porque son cuna de la mayor parte de la dirigencia y porque son un espacio de poder y de decisión de grandes dimensiones. Pero generalmente los dirigentes desde afuera, actúan en las sombras. En este caso, y a la espera de llegar a un acuerdo, quienes conforman el Interclaustro decidieron romper con esa tradición y convocaron abiertamente a los jefes de los partidos para que colaboren en la elección del binomio.

“Confirmo mi presencia en la reunión”, dijo a MDZ, García Salazar. El encuentro será el próximo miércoles 16 y el intendente de Godoy Cruz estará en la mesa pero no quiso adelantar ninguna postura al respecto públicamente. El senador Mancinelli también aseguró que él o Silvina Anfuso, (actual diputada provincial y desde mayo, concejal de Godoy Cruz), participará. En tanto que Santarelli sostuvo: “Iremos, queremos colaborar con el consenso dentro del Interclaustro, quien tiene mucho para darle a la Universidad”. El concejal de Godoy Cruz por el socialismo coincidió en que “es necesario escuchar a todos para encontrar el binomio”. Desde Casa de Gobierno la participación también es muy activa, a través del ministro de Gobierno de Rodolfo Suárez, Victor Ibañez, quien fue funcionario de la universidad y es docente.

Las cinco personas anotadas para dirigir el rectorado de la UNCuyo son la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Claudia García; la decana de Ciencias Económicas, Esther Sánchez ; el docente de Ciencias Políticas y director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y de Integración, Gabriel Fidel; la secretaria Económica Financiera de la UNCuyo, Fernanda Bernabé y secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad, Ismael Farrando.

Según diversas fuentes consultadas, los tres primeros tendrían más chances y avales para conformar la dupla. Para el actual rector, Daniel Pizzi, el Interclaustro debía elegir a una persona que sea candidata, que tuviera libertad para escoger quien la acompañe como vice. Esa posición no primó en el último encuentro del Interclaustro y se decidió elegir una fórmula, es decir candidaturas para rector/a y vice.

“Al próximo encuentro iremos con los ejes de qué universidad queremos y eso posiblemente nos ayude a encontrar un consenso”, afirmó Claudia García a MDZ. En tanto que Sánchez expresó que: “Estamos dando un debate interesante y lo más importante es acordar qué tipo de universidad buscamos. Cada uno tiene su impronta”. Por su parte, Fidel dijo: “Es muy importante que la UNCuyo tenga una agenda del mundo que viene, que sea protagonista de los cambios. Ojalá en los tiempos que sean necesarios encontremos el binomio del Interclaustro”.

¿Cuándo se resolverá el binomio? Parte de la dirigencia confía estar ante el tramo final, pero otro sector cree que queda aún varias semanas porque no hay acuerdos. Uno de los asuntos importantes son los respaldos. García Zalazar apoya a García; la Franja Morada a Fidel; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, es consejero directivo y avala a Sanchez; Bernabé es dirigente de Libres del Sur. El senador nacional Alfredo Cornejo también tiene incidencia en el espacio pero no se habría definido y aparentemente no lo hará.

Entre las discusiones que se dan es que si puede integrar la fórmula personas de la misma facultad o no (García, Fidel y Bernabé pertenecen a Ciencias Políticas). Además el tema del género pesa: sólo una mujer ha sido rectora en la historia de la universidad: María Victoria Gómez de Erice por lo tanto desde algunos espacios se estaría impulsando esa idea. Pero el final aún está abierto.