Un peronista histórico calificó de traidor a Máximo Kirchner y se suma a la feroz interna del Frente de Todos

A pesar d eque en su momento no encontró a ninguno, Mario Ishii volvió hablar de traidores y le reclamó a Máximo Kirchner, a quien no nombró, que "no se esconda" y que los legisladores que fueron elegidos por el Frente de Todos voten el entendimiento con el FMI. Alberto y los suyos aplaudían.