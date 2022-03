Fernando Iglesias vapuleó a Carlos Heller en el debate de la comisión de presupuesto

El polémico Fernando Iglesias volvió a tener un momento intenso en la sesión del Congreso. Fue luego de que Carlos Heller diera un discurso extenso y la diputada Rosana Bertone del Frente de Todos tomara la palabra. "¿Usted pidió la palabra Iglesias?", exclamó la diputada luego de que éste se quejara por no comenzar el debate. Carlos Heller interrumpió al diputado y le pidió un mínimo respeto.

"Lo que significa el default para Buenos Aires y todas las provincias es lo que pasó en el 2001, es la pérdida de trabajo. Yo vengo a apelar a esa historia reciente para que no vuelva suceder y podamos dejar las diferencias de lado", expresó Bertone.

Posteriormente, Fernando Iglesias tomó la palabra: “¿Ustedes hablan de respeto? No me parece que sea respeto lo que hizo el ministro Guzmán que ayer no contestó ni una sóla pregunta. Es una falta de respeto para todos los ciudadanos. La peor falta es la de la mentira. Todo el discurso de Heller es impropio y se basa en mentiras”.

Luego, agregó con furia:“ El presidente puede sacar este acuerdo por DNU y si no quiere, que se haga cargo. Consigan los votos de su propio bloque y si no pueden, saquenlo por DNU”.

Finalmente, Iglesias sentenció:” Es mentira lo del default. En el año 2015 estábamos en default, la Argentina llevaba 14 años en default, y es mentira que ahora hay uno en puerta por culpa de la oposición. Puede hacer todo lo que quiera pero usted sabe qué problema tiene, que dato mata relato. Si quiere le paso el link “argentina.gob.ar''.