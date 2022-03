El irónico comentario de un diputado opositor contra Alberto Fernández

El diputado nacional Waldo Wolff ironizó sobre la posibilidad de que Alberto Fernández se presente para un segundo mandato en 2023, al sostener que "todavía no empezó el primero" que asumió en diciembre de 2019. También aseguró que el presidente está "extraviado" y contó un extraño intercambio de palabras y gestos que ambos tuvieron en la apertura de la Asamblea Legislativa.

"Escuché al presidente anunciar su segundo mandato, pero todavía no empezó el primero", comentó Waldo Wolff sobre las polémicas declaraciones de Alberto Fernández durante un acto en José C. Paz, donde dio a conocer sus intenciones de ir por la reelección el año próximo.

Para el diputado del PRO, el presidente no puede hablar siquiera de un primer mandato porque "este es un gobierno sin plan económico, cuando Alberto dijo que no cree en los planes económicos, con un ministro de Economía (Martín Guzmán) que nunca ha trabajado en alguna medida que podamos escuchar respecto del funcionamiento de la economía argentina".

Por ende, añadió en declaraciones al programa W Ver y Rever del canal TN, que "más allá de la pandemia, de la épica y del relato que le pone el kirchnerismo, no ha habido otra cosa que un presidente que grita, que está enojado, que habla con el dedo y que está sobre coacheado. Se nota que está extraviado".

Asimismo, Wolff comentó un episodio que ambos protagonizaron el 1 de marzo pasado, durante la Asamblea Legislativa. "Lo vi y me guiñó el ojo. Me paré y le dije lo que pensaba, que era un mentiroso, que iba a ser recordado como el presidente más mentiroso de la democracia y que el enemigo lo tenía adentro".

Según el legislador alineado al macrismo, en el oficialismo "dirimen sus internas rompiendo la gobernabilidad", y enumeró: "Perdieron las PASO y medio gabinete le presentó la renuncia al presidente. A Máximo Kirchner no le gustó lo que firmaron con el FMI y presentó la renuncia a la presidencial del bloque; tampoco les gustó lo que está ocurriendo con las causas abiertas de Cristina Kirchner y sacan a gente a la calle para voltear a la Corte Suprema. No tienen ningún empacho en romper las instituciones para dirimir sus internas. Es casi autodestructivo".

En ese sentido, consideró que "a veces hay ciertos sectores de la política y la opinión pública que caemos en la psicopatía de tener que explicar lo inexplicable", porque "este es un gobierno bifronte y con proyectos antagónicos: tienen a Guzmán y a Juan Grabois, a Aníbal Fernández y Sabina Frederic. Unos quieren acuerdo con el FMI y otros nada de nada. Eso le hace mucho daño al país".

Consultado sobre si se logró un consenso entre el oficialismo y la oposición para aprobar el acuerdo con el FMI, Wolff fue cauto y aseguró que "no le consta". De todos modos, dejó en claro cuál será la posición de Juntos por el Cambio: "Tenemos una estrategia parlamentaria de no votar este memorándum de entendimiento tal como vino. Tampoco vamos a acompañar ningún plan económico, porque el ejercicio de ese plan es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Así como está, no lo vamos a acompañar. También queremos el compromiso de que no se suban impuestos y se siga esquilmando a la clase media".