Alberto Fernández ya sueña con una reelección: ¿es realmente posible?

El presidente encabezó un acto por el Día de la Mujer con Mario Ishii, el intendente de José C. Paz, y habló de que este es su primer mandato, dando a entender que Alberto Fernández sueña con una reelección en las presidenciales 2023. El politólogo Paulino Rodrigues analizó si esto es posible, desde su información y opinión.

"Esta deuda que me toca a mi negociar no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió y que ahora está discutiendo si aceptan o no el acuerdo que yo negocié. Yo te prometo Mario (Ishii) que antes de que mi mandato termine, mi primer mandato, te garantizo que van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los que necesitan de José C. Paz", afirmó Alberto Fernández en el acto.

Al respecto, Paulino Rodrigues opinó: "Dime de qué te presumes y te diré de qué careces. Creo que el presidente está en una situación de enorme debilidad y complejidad, le despierta oportunidades la decisión de La Cámpora y del núcleo duro del kirchnerismo, que hoy se moviliza en contra del acuerdo que Alberto Fernández impulsa en el Congreso, le abre una oportunidad de una albertización, de que el peronismo histórico se recueste sobre él y demás. Pero francamente hay una debilidad cada vez más compleja del presidente".

"¿Puede el presidente hacerlo y soñar con una reelección?, ¿tiene fortaleza y voluntad política para tomar el toro por las astas, golpear la mesa empoderado con casi 10 mil millones de dólares que el Fondo le de líquidos en los próximos 30 días para domesticar el tipo de cambio y eventualmente traer la sensación de paz cambiaria y alguna expectativa inflacionaria que eventualmente puede ser anclada independientemente de los ajustes de tarifas, y todo lo que se viene por delante, que va a implicar inexorablemente aumento de precios relativos en el conjunto de la economía?", preguntó retóricamente. Y se respondió a sí mismo: "No lo sé, pero es muy complejo porque acá el problema constitutivo es la falta de poder político".

"Tengo la impresión de que Argentina, además, ve como una enorme oportunidad la crisis mundial, por el alza del precio de los commodities, pero también empezamos a caer en la cuenta de los perjuicios. No sólo por la importación de energía sino por lo que podría acarrear una presión inflacionaria adicional mundial en términos de aumento de la fuerte tasa de interés en los Estados Unidos, del encarecimiento del crédito internacional y, por sobre todas las cosas, cómo le podría golpear eso a una economía muy ya muy golpeada como es la Argentina". finalizó el analista.

Así, Paulino Rodrigues concluyó en que la situación económica será una de las cuestiones claves que definan la posibilidad o no de una candidatura para buscar la reelección presidencial.