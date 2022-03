Paros y faltas: cómo se cobrará y cuándo se descontará el bono ofrecido por Suarez

El Gobierno dio a conocer ayer la oferta salarial para quienes integran la planta del Estado provincial. Además de una suba de más del 40% de sus sueldos, en mesa paritaria ofreció un bono remunerativo de 7.200 pesos “que se liquidará del mismo modo que el adicional presentismo”. Esta frase incluida en las actas paritarias implica que si los estatales hacen paro, perderán todo el bono y un proporcional si se toman algunas licencias especiales. Aún resta que los sindicatos acepten el ofrecimiento.

¿En qué casos perderían el bono si faltan?, preguntó MDZ en Casa de Gobierno. Desde los ministerios de Hacienda y de Gobierno respondieron: “Faltas no justificadas o ausencia por razones particulares”. En ese sentido, advirtieron que “el Gobierno intenta dar con el bono un reconocimiento, un premio, no es un castigo para quienes faltan sino que hay que tomarlo como un reconocimiento para quienes asisten. De todas maneras el ausentismo es muy bajo entre los agentes del Estado, por lo tanto este bono no tiene un carácter punitivo”. El bono atado al presentismo como manera de recompensar las asistencias laborales es pensado por el Gobierno de Rodolfo Suarez de la misma forma que su antecesor, Alfredo Cornejo, presentó el ítem aula en 2016 para el sector docente.

Entre las faltas injustificadas que menciona el Gobierno está el paro. En esos casos, el Gobierno descuenta del salario el día de trabajo, el presentismo y si se trata de docentes y celadores, todo el ítem aula. Si el bono funciona como presentismo significa que por hacer paro, lo perderán todo. O si faltan por “razones particulares”, es decir sin ninguna justificación contemplada legalmente que no sea esa. Pero hay otras razones por las que se podría perder un proporcional del bono, como ocurre con el presentismo. Para las remuneraciones y licencias del Estado provincial rige la ley 5811. Esa norma dice por ejemplo, que para asistir a una mesa de examen corresponden 3 días corridos, 21 días al año. Según el artículo 50 inciso 5 se descuenta el presentismo al 50% si se toman 2 días y el descuento es al 100% si se toman los 3 días. Si finalmente los gremios aceptan la oferta del Gobierno y en la reglamentación figura que el bono funciona como presentismo, si un trabajador falta 3 días para rendir, pierde el bono y el presentismo.

En detalle

Tanto ATE- que parita por Administración Central y Salud- como SUTE -Educación-recibieron ayer el ofrecimiento salarial y lo están bajando a las distintas reparticiones para que decidan si la avalan o no. Para el Gobierno las mesas paritarias se celebraron en muy buenos términos y tienen expectativas de que las propuestas sean aceptadas. Respecto del bono ofrecido, desde la conducción del SUTE aseguraron que si hay una falta al trabajo, “el bono no se pierde de manera total sino que es un proporcional”. La secretaria general Carina Sedano, sostuvo al salir de la paritaria que “queríamos el blanqueo pero la propuesta siempre es insuficiente. Vamos a bajarla a las escuelas quienes el viernes en plenario provincial decidirán si aceptan o no”. El próximo lunes a las 15 , el sindicato deberá llevar la respuesta de docentes y celadores de toda la provincia a una nueva mesa de negociación.

Conocida la oferta salarial, varias voces hicieron oír sus reclamos desde la oposición gremial. Consultado el ex secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez, quien hoy integra la oposición dentro del sindicato, explicó que “el bono funciona como presentismo: significa que ante un paro o falta “injustificada” el gobierno te lo descuenta todo. Luego, se puede perder en parte o llegar a perder entero en determinadas licencias como los 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/7, 50/8, 50/9. Acá me interesa destacar que un gobierno que insiste en la capacitación de los docentes la acaba de matar la posibilidad de que alguien alguna vez se tome una licencia de perfeccionamiento. O que no se te rompa el auto en el camino a la escuela y tengas que presentar un 50/9, porque no llegás a fin de mes”.

En ese mismo sentido, Raquel Blas quien es parte del gremio SITEA y fue secretaria general del ATE, explicó: “Dicen las actas que se sujeta al presentismo. Hay que ver si lo reglamentan después. El descuento sería como con todo el salario, proporcional a los días que se falta”. Además, Blas puso énfasis en que “el bono no es bonificable pero sí es base de cálculo del presentismo”. Esto significa que el bono no pasa al básico y no impacta en varios ítems.