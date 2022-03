Gerardo Morales se diferenció de los "halcones" PRO

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, ratificó la posición unánime de Juntos por el Cambio de apoyar el acuerdo con el FMI, pero no acompañar el programa económico. "La oposición tiene una actitud muy responsable. Desde un primer momento dijimos que no estamos de acuerdo con el default, que hay que honrar las deudas, y que vamos a tener una actitud responsable en el Congreso", afirmó.

"Por todo esto, en el último encuentro de la Mesa de JXC se ha facultado a los presidentes de bloque para que articulen todos los mecanismos parlamentarios para que el Gobierno pueda tener su ley, más allá de que como también anticipamos, después de que se han visto algunas líneas del acuerdo que se ha logrado, del programa, que con ese aspecto no estamos de acuerdo", agregó el mandatario provincial.

Morales también enfatizó que "en nuestra opinión el Fondo Monetario no se mete en el texto de la ley, además se tiene que tratar en el Congreso porque hay una ley que así lo dice, y si esto pasa es porque los argentinos nos autoimpusimos esa regla de que tiene que ser el Congreso el que lo trate. Esto antes no pasaba, cuando se tomó el crédito no pasó por el Congreso, como tampoco pasaron renegociaciones anteriores, la de Cristina, la de Néstor Kirchner tampoco pasaron por el Congreso".

"Vamos a usar todos los mecanismos parlamentarios a nuestro alcance, expresando nuestra posición con claridad, como ya lo hemos hecho: no al default, autorizar el endeudamiento, pero no acompañar el programa. Y en ese marco vamos a utilizar todos los mecanismos parlamentarios que se utilizan en el Congreso para que el Gobierno pueda tener ley, porque si no tiene ley, tenemos default", agregó.

Durante una entrevista radial, Morales se diferenció de los dichos del diputado Luciano Laspina sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Me parece que el tema son las concreciones, y lo que Guzmán ha logrado es un acuerdo con el Fondo, en condiciones bastante complejas. No voy a entrar en el detalle, me parece que lo que hay que valorar es que la República Argentina de la mano del equipo económico está hoy en posición de pasar por el Congreso, que logremos ese acuerdo, que el Gobierno tenga la ley que necesita y que todos los argentinos sigamos transitando los problemas que todavía tenemos", resaltó el gobernador de Jujuy.

"Yo quisiera que esos que se pintan de halcones, quisiera verles las garras, los quisiera ver acá en Jujuy, luchando contra la cultura nefasta de la violencia y corrupción que nos ha dejado el kirchnerismo como lo hacemos nosotros. Pero bueno, a mí no me importa las opiniones de los halcones, lo que nosotros tenemos que proponer desde la política es plantearnos siempre el desafío de hacer lo correcto, la gente está harta, y lo que quiere es que resolvamos los problemas concretos de la Argentina".

Finalmente, Morales apeló al diálogo como clave para la rápida resolución de la discusión en el Congreso. "El diálogo es fundamental en el país, tenemos que salir de la grieta en los temas centrales, que son estructurales para la economía del país, no podemos estar tironeados por sectores. Yo no me inscribo en la grieta, no me cuenten tampoco en ese campeonato difamatorio que hay desde el propio FdT, y desde algunos sectores de nuestra coalición. El diálogo es lo que va a hacer que se defina una estrategia parlamentaria, y ese es el trabajo que por estas horas están haciendo los presidentes de bloque, con el bloque del FdT, y con el presidente de la Cámara, que tiene también un rol central".

"Hay que salir rápido de esto, hay que resolver rápido de cara a lo que le importa a los argentinos, y no a lo que quieran los extremos que viven de la grieta y lucran de la grieta", concluyó el gobernador: