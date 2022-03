FMI: apoyo unánime del "círculo rojo" de empresarios al acuerdo

El Grupo de los Seis (G6) mostró apoyo unánime sobre el acuerdo con el FMI. Integrado por la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio y Servicios, la Asociación de Bancos de la Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción, los empresarios blindaron el acuerdo durante una reunión informativa en la que exponen gobernadores, trabajadores, movimientos sociales y cámaras empresariales.

A continuación, la opinión de los principales empresarios del país frente al acuerdo del FMI.

Natalio Gridman, de la Cámara de Comercio, reconoció que “no creemos que el acuerdo solucione nuestros problemas, lo que pasa es que no acordar sería mucho más gravoso para los argentinos que menos tienen. Lo nuestro es un problema estructural, no es de ahora, podemos irnos muchas décadas atrás. Lo único que ha crecido es la pobreza. No puede haber 45% de pobres”.

De la misma manera, Adelmo Gabi, de la Bolsa de Comercio, explicó: "Les digo con toda sinceridad, es necesario un verdadero plan económico que el poder ejecutivo lleve adelante para evitar caer en los problemas que hemos caído. Tenemos tiempo para mejorar la situación pero nada podría hacerse sin un plan económico real, que hoy no tenemos”.

"Que el aporte no sea siempre del mismo bolsillo. Que la fiesta no la pague siempre el mismo. Se necesita producir más y mejor”, dijo Nicolás Pino, de la Sociedad Rural.

Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción, manifestó: “Entendemos que es muy superador ante cualquier alternativa posible sobre la mesa”.

En tanto, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, sentenció: "Que se escuche la voz de las industrias. Hay que resolver el problema de la deuda. Tenemos que pensar en inversión, empleo y exportación. No es una declaración de deseos, es una convicción. No pueden cambiar las reglas cada dos años. El camino es sentarnos, discutir y hablar”.