El derrape lingüístico de una funcionaria por el acuerdo con el FMI

Una jornada intensa se vivió ayer en el Congreso de la Nación. Funcionarios del Gobierno nacional, con el ministro de Economía Martín Guzmán y el jefe de Gabinete Juan Manzur a la cabeza, se acercaron a defender el acuerdo alcanzado con el FMI. En ese contexto participó también la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro, quien al hacer uso de la palabra cometió un furcio que no pasó desapercibido y se volvió viral.

En concreto la funcionaria aseguró que el acuerdo es necesario "para que la Argentina no caiga en un momento de desesperación como hemos supido tener". La palabra "supido" no existe y la expresión que quiso emplear la economista y escritora era "sabido". El error generó comentarios en las redes y recordó otros furcios del pasado como el del gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof.

“No sé a quién se le pudió (sic) ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas y no recordar nuestra historia”, dijo en un acto el 18 de agosto del 2021 el mandatario bonaerense.

Pero D'Alessandro no es la primera funcionaria que utiliza el término "supido". También le pasó lo mismo a la diputada Victoria Tolosa Paz, quien en el mes de noviembre al referirse a las elecciones aseguró “estar participando con mucha responsabilidad de una de las tantas jornadas democráticas que hemos supido abrazar y conquistar el pueblo de la provincia de Buenos Aires"

Otra "burrada" reciente la pronunció el intendente de Merlo Gustavo Menéndez también en noviembre cuando dijo que "el peronismo no sabe conjugar el verbo especular, el peronismo sabe conjugar el verbo amor". "No se puede conjugar el verbo amor, porque amor no es un verbo", lo corrigieron en las redes.