Alfredo Cornejo aprovechó el Día de la Mujer para hacer un inesperado anuncio

El exgobernador de Mendoza y actual senador nacional, Alfredo Cornejo, aprovechó el Día de la Mujer para saludar a su hija y hacer un inesperado anuncio.

"Hoy es un día muy especial y ojalá nos encuentre siempre en la búsqueda de la igualdad, para generar las mismas oportunidades, en todos los espacios #DíaInternacionalDeLaMujer", escribió Cornejo en su cuenta de Twitter.

Eso no fue todo, ya que el exgobernador luego contó que será abuelo. "Pero también es un día especial para mí, porque una de las mujeres más importantes de mi vida, que me enseña y despierta admiración con su lucha y compromiso diario, Constanza, me contó que voy a ser abuelo. Una linda noticia en un día importante", celebró el senador nacional.

Pero también es un día especial para mí, porque una de las mujeres más importantes de mi vida, que me enseña y despierta admiración con su lucha y compromiso diario, Constanza, me contó que voy a ser abuelo. Una linda noticia en un día importante. pic.twitter.com/g0VnoHm2bo — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 8, 2022

Tras el anuncio de Cornejo, varios políticos y militantes radicales aprovecharon para felicitarlo por la feliz noticia.