Ernesto Sanz reveló cómo votará el acuerdo Juntos por el Cambio

El integrante de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, Ernesto Sanz, habló en MDZ Radio sobre cómo votará esa parte clave de la oposición el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que los próximos 3 días serán claves y reveló por qué y qué busca la oposición.

Para Ernesto Sanz, el acuerdo con FMI es el tema más importante de los últimos tiempos, "en términos institucionales ocupa el puesto número uno en el ranking de prioridades". Mientras que "el Gobierno ahora busca el aval parlamentario en un parlamento que es distinto al de otras épocas, donde había una mayoría absoluta oficialista que no se preocupaba por qué pensaban los otros".

"Ahora el Gobierno debe preocuparse por ver qué piensa Juntos por el Cambio, porque no le dan los votos. Pero con un agravante: ya ni siquiera tiene el total de los votos de su fuerza propia, algo que hace muchos muchos años no se veía. El oficialismo está quebrado en un tema central", continuó.

Prueba de esto, dijo Ernesto Sanz, es que en Vendimia la propia senadora kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, confirmó que los bloques oficialistas van a votar divididos. "Eso hace que la aprobación del acuerdo del Fondo adquiera otra relevancia, que se verá de manifiesto ahora que va el ministro al Congreso y en los próximos 3 días".

En ese sentido, el mendocino confirmó que Juntos por el Cambio "va a votar absolutamente unido. En el encuentro virtual de la mesa de JxC quedó claro esto. Lo que pasa es que en los días de debate en el parlamento también habrá un embate por modificar el texto del proyecto que el Gobierno envió".

Sobre las diferencias entre el radicalismo y el PRO sobre este asunto, Sanz aseguró que "no sos sustanciales, son metodológicas y yo diría de estrategia parlamentaria ante la redacción de un texto que es bastante engañoso. Porque JxC dijo siempre que estábamos dispuestos a apoyar la relación financiera con el FMI, en tanto hay una deuda y hay que afrontarla. Pero cuando eso se lleva a la redacción del proyecto parlamentario que hoy tiene Diputados se mezcla con el programa económico en sí. La letra chica del acuerdo, que tiene que ver más con el manejo del presupuesto que tiene el Gobierno, y ahí Juntos por el Cambio dijo también siempre que no íbamos a meternos porque es un resorte exclusivo del Gobierno".

En relación a qué harán si el Ejecutivo por quiere cambiar el texto, Ernesto Sanz aseguró que "en un parlamento donde el oficialismo no tiene los votos suficientes para aprobarlo, la oposición tiene la fuerza institucional para modificarlo".

Finalmente explicó que si el Gobierno giraba el acuerdo sólo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no tenía ni siquiera los votos propios, "porque allí hay muchos legisladores kirchneristas que ya han dicho que no van a votar a favor. Entonces el Gobierno sumó otra comisión y ahí incluyeron a diputados oficialistas no K para sacar el proyecto". "Es una muestra de la fractura que hay en el oficialismo, pero es un problema de ellos", finalizó.