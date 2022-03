Un registro polémico para incluir a los violadores

Luego del aberrante hecho protagonizado por seis hombres contra una mujer en Palermo que terminó con la violación de la joven, el diputado provincial de Avanza Libertad, Nahuel Sotelo, presentó un proyecto de ley para crear un Registro provincial de personas sentenciadas por este delito.

El organismo, que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia bonaerense, tiene como objetivo tener todos los datos personales actualizados anualmente de las personas que hayan recibido sentencia firme por ultrajar y atacar la integridad sexual de otra. "Estos datos deben ser seguros y confidenciales, tal cual lo indica nuestra Constitución Nacional y los pactos internacionales a los que adherimos", explicó Sotelo.

La finalidad, según el legislador, es la de "tener un lugar que prevenga y ayude a evitar este tipo de delitos" y "el Patronato de liberados u otros organismos encargados en la vigilancia deben informar con actualizaciones bimestrales y domiciliarias los datos ingresados en el registro".

En caso de no haber sido apresado el acusado investigado, se constituirá un apartado con todos los detalles genéticos aportados en las pericias médicas de las víctimas.

"Este registro tiene que tener todos los datos del condenado, si tuvo antecedentes del mismo tipo, debe constar la foto y sus datos actualizados, el ADN, su domicilio, para que tengamos un paradero y nadie se haga el desentendido a la hora de una nueva acción penal", dijo Sotelo, quien aceptó que el proyecto tiene "mucha resistencia por parte de algunas agrupaciones de derechos humanos".

"No me importa que digan que avanzamos sobre sus derechos o que los estigmatizamos, porque no sucede nada de esto. El registro será secreto y tendrá sólo el objetivo de tener una información veraz actualizada para la prevención o localización en caso que haya sido acusado nuevamente", dijo el legislador que ingresó a la Cámara baja bonaerense tras la gran elección de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires.

Sotelo pretende que "este proyecto se trate y sea ley. Vamos a ir a fondo con esto. Tenemos que correr el eje de la discusión, que cada vez que ocurre algo todo el mundo piense cómo garantizarle el derecho a los delincuentes y nadie protege a las víctimas. Si nos dicen fachos o nos agravian de otras maneras, no nos importa", agregó.

En la actualidad hay un registro similar, pero no idéntico, a nivel nacional, cuyos datos también son confidenciales, pero que no están al alcance de otras jurisdicciones provinciales.