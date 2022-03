El Azufre: fuerte respuesta del Gobierno a las acusaciones de Lucas Ilardo

Este año la Fiesta Nacional de la Vendimia volvió a celebrarse de manera convencional y con una multitud de gente en las gradas. También volvieron a acudir los funcionarios al palco oficial y aprovecharon la ocasión para hablar de temas coyunturales. En ese sentido, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, hizo mención a uno de los temas que le ha quitado el sueño a las autoridades: las trabas impuestas por la Agencia de Bienes del Estado (ABE) en la cesión de 12 mil hectáreas de Cordillera a El Azufre.

El funcionario mendocino apuntó contra Lucas Ilardo, senador provincial por el peronismo e impulsor de las denuncias realizadas. Para Ibáñez la controversia causada responde a "chicanas de La Cámpora". Además, se mostró confiado, ya que "la provincia tiene una posesión nada más" y que la carta enviada por Nación "no tiene resolución o dictamen jurídico".

"Fue una operación de Ilardo, esa como unas tantas. No lo conversé con él porque lo hace a través de Twitter. Por supuesto que lo haría, de hecho le he enviado al Senado la respuesta de su informe. Él sabe que la puerta de mi despacho está abierta". comentó.

Posteriormente, explicó: "Las tierras ni se están dando, vendiendo, entregando o cediendo. No son nuestras, son de Nación. La provincia tiene una posesión nada más y, conforme a un convenio con Nación, puede asignar, lo cual es un derecho muy precario. No es que el convenio establece que es Ambiente quien debe hacerlo, es el gobernador y el ministro de Gobierno, que es el que tiene las atribuciones dentro de la ley de ministerios. Es una asignación a los fines de que se evalúe una posible inversión y la presentación de un Masterplan que aún no ha sido presentado. Luego será Nación la que decida si da las tierras en propiedad o no".

La discusión en torno a El Azufre generó una serie de peleas entre funcionarios oficialistas y del Frente de Todos.

Acerca de las inconsistencias planteadas respecto a que no hubo intervención del Ministerio de Ambiente, expresó: "Esto de decir que fue un ministerio y no otro o tener una carta de un organismo nacional antes que se notifique al gobernador son todas cosas de la chicana política y muy de La Cámpora".

"Nación no va a poder opinar hasta que nosotros no enviemos un proyecto concreto. Hay una asignación en el marco de un convenio para que Nación evalúe. Recién ahí, y con los estudios, Nación decidirá", agregó Ibáñez.

Ante la pregunta de si la carta firmada por Martín Consentino, de la Agencia de Bienes del Estado, pone contra las cuerdas al Gobierno provincial, esgrimió: "De ninguna manera porque, técnicamente, la carta no es una resolución, es una nota de un funcionario de la ABE, la cual llegó al día siguiente de que un legislador accediera a la nota. No es un acto administrativo porque no tiene expediente ni dictamen jurídico. No puede poner contra las cuerdas a nadie".