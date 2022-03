Diego Santilli y Cristian Ritondo, la dupla del PRO para hacerse fuerte en la provincia de Buenos Aires

Justo el día posterior al anuncio de Patricia Bullrich que propuso lanzar la recorrida provincial en Pilar, dos de los compinches de la Ciudad de Buenos Aires que ganaron su lugar en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Cristian Ritondo, realizaron su primera visita conjunta con una recorrida que realizaron en Zárate.

Las relaciones entre los dos socios en varias decisiones políticas acordadas entre María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta se había enfriado al extremo luego que Ritondo lanzara su precandidatura a gobernador semanas después que Santilli hubiera ganado las elecciones generales de Buenos Aires, superando sorpresivamente al peronismo kirchnerista gobernado por Axel Kicillof y cuya jefatura partidaria está a cargo de Máximo Kirchner.

"Esta es una serie de encuentros que empezará a realizar 'El Colo' en toda la provincia y con todos los dirigentes. La semana próxima estará en Ayacucho, donde gobierna el radicalismo (Emilio Cordonnier) y también se juntará con los intendentes del PRO", dijeron en su entorno.

Acompañados por el concejal Marcelo Matzkin y el diputado provincial Matías Ranzini, durante los encuentros abordaron las principales problemáticas locales y provinciales, principalmente vinculadas al aumento de la inseguridad, la educación y la falta de empleo.

“Los vecinos de Zárate nos plantean una agenda muy distinta a la de los eternos discursos del gobernador”, afirmó Santilli, en referencia a la alocución de Axel Kicillof durante la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense el miércoles pasado.

En ese sentido, señaló: “No hay un plan de producción y empleo, no hay un plan contra el avance de los delincuentes y los narcos, y no hay un seguimiento de los chicos y chicas que no retomaron las clases después de la pandemia. El gobierno bonaerense está ausente”.

Por su parte, Ritondo manifestó: “Los delincuentes ganaron la calle en todo el territorio bonaerense. No sé qué está esperando el gobernador Kicillof para frenar la escalada delictiva. Su falta de compromiso la pagan los vecinos con sus vidas y bienes”.

“Mientras no exista coordinación entre Nación, provincia y municipios en la lucha contra el crimen organizado, el problema se profundizará porque la seguridad demanda un trabajo en conjunto de los tres niveles de Gobierno y de los tres poderes del Estado, sin improvisaciones”, agregó el presidente del bloque PRO en Diputados.

Zárate es uno de los distritos donde el Frente de Todos gobierna a través del aliado vecinalista Osvaldo Cáffaro, quien a su vez está enfrentado con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien había reclamado que lo habiliten para participar de una interna en la anterior PASO de 2021.

Santilli y Ritondo coordinaron agendas a pesar que sus referentes territoriales no sintonicen entre sí. Quienes lo habían tomado como su propio candidato el año pasado, los territoriales, volvieron a sus orígenes y siguen las directivas de Vidal, quien tiene al actual presidente del bloque PRO como candidato, "hasta que los consensos obligados que tenemos tener lo confirmen o lo bajen", tal cual confió uno de los que participan de su esquema político.

Quizás el exministro de Seguridad bonaerense durante la gestión de Vidal siente que no lo respaldaron lo suficiente en 2015 cuando era el candidato a vice de quien terminó siendo la primer gobernadora bonaerense. Para acordar con el radicalismo, finalmente designaron al dirigente de San Fernando, Daniel Salvador.