La particular explicación de Sergio Berni sobre su relación con el kirchnerismo

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue entrevistado en exclusiva por MDZ Radio. En una extensa charla confirmó sus deseos de ser presidente y dijo cómo es su relación actual con el kirchnerismo, en medio de su enfrentamiento con Máximo Kirchner pero bajo la protección de Cristina Fernández de Kirchner.

"Nosotros aspiramos a conducir un proyecto que agrupe las aspiraciones de un conjunto de la sociedad y eso se sintetiza en un proyecto de nación. Creemos que eso se logra desde el Poder Ejecutivo, La política tiene una sola función, que es la de transformar la calidad de vida de los ciudadanos, y debe ser parte de la solución y no del problema, como creo que es hoy", comenzó diciendo Sergio Berni, al tiempo que confirmó sus aspiraciones personales a la presidencia..

Consultado sobre si era necesario que él fuera a Corrientes por los incendios, respondió con otra pregunta: "¿Por qué no iría?", "Primero, por una cuestión de jurisdicción", le retrucaron en Uno Nunca Sabe. A lo que el entrevistado adujo: "¿La solidaridad no existe? Corrientes es parte de nuestro país, una provincia que se estaba desangrando, que vio nacer a nuestro libertador, que a la hora de aportar la sangre de sus combatientes en Malvinas no dudó en entregarla. ¿Cómo no vamos a ir a Corrientes a dar una mano solidaria?, ¿cómo no vamos a ir teniendo las brigadas forestales más importantes del país y sabiendo que en los hangares teníamos helicópteros que podían salvar una ciudad entera?".

Sergio Berni visitó la provincia de Mendoza en el marco de los festejos vendimiales.

En ese sentido siguió contando que "Santo Tomé es la única ciudad de Corrientes que se vio amenazada, si el fuego cruzaba la ruta quedaba devastada y nosotros durante una semana batallamos las 24 horas del día para que el fuego no entrara a la ciudad y tuvimos los medios necesarios para poder combatir los incendios y poder terminarlo casi terminarlo antes de que lloviera".

Sergio Berni continuó diciendo que "solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino dar lo que nos falta. En Corrientes entregamos tiempo y trabajo, que no nos sobra, y por sobre todas las cosas, experiencias. Porque mandar materiales sin conducción agrava el problema. No es solo darles el autobomba sino equipos con experiencia para ayudar de verdad y no crear una traba logística".

"Nuestra responsabilidad era ir a apagar el fuego. Además, no fue decisión mia, sino de un gobernador, que cuando pasamos en alerta de fuego en la provincia de Buenos Aires, a partir del 15 de enero, entendió que teníamos esos recursos y se puso a disposición de los correntinos", dijo en relación a Axel Kicillof.

"Convengamos que tiene un perfil altamente mediático y de cierta espectacularidad en los operativos", le dijo el conductor de Uno Nunca Sabe. "¿Yo voy a donde están los canales o los canales vienen donde estoy yo? Los canales están en mi ámbito de trabajo, que es la calle", respondió Sergio Berni.

"Obviamente que yo creo en la responsabilidad de socializar toda la información, de decir siempre lo que uno piensa y no lo que a uno le conviene, que es uno de los grandes problemas que hoy tiene la política. Esa publicidad de los actos de Gobierno yo entiendo que es una obligación del funcionario público, no una opción", continuó Sergio Berni.

Además, para el ministro, "decir lo que piensa es una obligación de un funcionario público. Y yo no sólo lo digo sino que también lo hago y eso a muchos les molesta".

Finalmente habló sobre su relación con el kirchnerismo: "No estoy enfrentado con el kirchnerismo. No entiendo a la política como un juego de guerra. Disiento, estoy de acuerdo o no, y si no lo estoy, no estoy en ese espacio político".

"Pero no estoy enfrentado con el kirchnerismo de ninguna manera. Ese es el gran problema de la política, se está convirtiendo en peleas de tribus. Yo entiendo que la política es una herramienta del conjunto, hay que discutir, disentir y decir lo que se piensa, pero nunca enfrentarse", siguió argumentando Sergio Berni casi en tono de campaña.

"El país necesita que todos los que entendemos que la política es una herramienta de transformación nos sentemos en una mesa y empecemos a generar soluciones de conjunto", finalizó.