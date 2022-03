La contundente respuesta de Gerardo Morales a Mauricio Macri

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió al cruce de las declaraciones de Mauricio Macri, y aseguró que el expresidente "es jefe del PRO, pero no del radicalismo, no es mi jefe". Asimismo, el titular de la UCR rechazó la "reivindicación del neoliberalismo" propuesta por el dirigente de derecha y justificó sus propios dichos contra los proyectos de su espacio que avanzan en ese sentido.

Durante una nueva aparición en los medios de comunicación y las redes sociales, Mauricio Macri había cuestionado a Gerardo Morales por sus críticas al sector disidente de la UCR luego de que un diputado del bloque Evolución presentara un proyecto de dolarización. "Todos los curas tienen derecho a ser papas, pero él tiene que encontrar la manera de hacerlo sin tensionar tanto la unidad de la coalición", había mencionado.

"Yo planteo las cosas que veo que están mal, y eso no le gusta al PRO, que venía comandando la coalición de Juntos por el Cambio y eso ya no va a ocurrir. Mauricio es jefe del PRO, pero no del radicalismo, no es mi jefe", declaró Morales durante una entrevista en el canal TN.

Aunque destacó que el expresidente dio mucha ayuda a Jujuy durante su mandato y que esa provincia le está agradecida, el presidente del radicalismo manifestó como respuesta que "lo que tensionan son actitudes o expresiones de un referente tan importante como él, que acaba de ser presidente y, si bien no es mi jefe, es una de las opiniones más importantes de Juntos por el Cambio".

"Mauricio hace una revisión histórica, reivindica a (Carlos) Menem y al neoliberalismo de la década del 90, pero ahí estuvimos en espacios diferentes, él estaba en otro lado. Uno de los reproches, que se lo dije al propio Mauricio, es que resulta que éramos el equipo maravilla, el mejor de todos los tiempos, y así nos fue. Hicimos cosas bien, pero también cosas mal, por eso la gente votó en contra", detalló.

Para Morales, la postura de Macri respecto a la reivindicación de algunas medidas económicas de la década de 1990 podría afectar la concreción de un programa de gobierno en Juntos por el Cambio: "Tenemos que hacer las cosas bien. No vamos a llegar amontonados o sin plan en 2023 si nos toca llegar al Gobierno, pero si Mauricio reivindica el neoliberalismo mi obligación es decirle lo que pensamos. Si hacemos la revisión a ese tiempo, estuvimos en lugares distintos. La actitud que debe tener él para que no se generen tensiones es la de mirar para adelante".

"Decir que las ideas y los principios de (Ricardo) Alfonsín no tiene vigencia es algo que no compartimos. Es lo que nos permitió recuperar la paz, la Justicia, la verdad y la democracia. Entonces, hay algunas expresiones de un dirigente tan importante como Mauricio que deberían ir por otro lado; y yo, como presidente del partido, no las puedo dejar pasar. Si las hace públicas, debe tener una respuesta pública”, concluyó.