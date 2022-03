La dirigente que postulan para suceder a Anabel Fernández Sagasti al frente del PJ

Se mueve en Buenos Aires como pez en el agua. Desde su sector la impulsan como sucesora de la camporista Anabel Fernández Sagasti en la presidencia del PJ local. Es la intendenta de Santa Rosa, María Flor Destéfanis, quien apuntará a ser reelecta en su departamento el año que viene y tiene buen vínculo con referentes de otros espacios del peronismo que la ven como parte del recambio generacional que busca el partido.

El sábado pasado se la pudo ver junto a la senadora nacional Fernández Sagasti en un encuentro multitudinario de mujeres que organizó el PJ provincial en Guaymallén. Pero si de visibilidad se trata, la intendenta comunica diariamente sus actividades de gestión que van desde un parque solar en el departamento o repavimentaciones de rutas pero también todo lo que hace en Buenos Aires cuando se encuentra con funcionarios de la Nación. La muestra más reciente fue esta semana que se juntó con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández para “trabajar de manera conjunta entre la Nación y el municipio”.

Anabel Fernández Sagasti junto a Flor Destéfanis.

Su ambición política para el año que viene es ser reelecta como intendenta ya que la ley se lo permite (algo que no le sucederá a varios de sus pares porque no pueden aspirar a más de dos gestiones consecutivas) pero desde su sector ya trabajan para posicionarla dentro del PJ con un cargo partidario, que es nada más y nada menos que el máximo puesto: que llegue a ser la presidenta del PJ. Destéfanis es muy cercana a Fernández Sagasti y a toda La Cámpora pero no es estrictamente de ese espacio. Ella llegó al poder por un grupo que se llama Unidad Ciudadana,que es kirchnerista pero no es el camporismo que en Mendoza despierta recelo dentro del partido y también para afuera.

La aspiración del sector que representa es poder sostener el cargo que tienen en el partido con Sagasti y que se renovará en noviembre próximo con una dirigente joven que posee futuro dentro del peronismo local pero que también aporta buenas relaciones con la Nación y con referentes de otros espacios políticos internos. El peronismo aún no encuentra un horizonte concreto para los comicios del año que viene luego de las sucesivas derrotas electorales de los últimos años. Por eso el grupo del que forma parte Destéfanis apunta a poner a la dirigente al frente del PJ y habilitar a que el otro espacio que integran otros jefes comunales como Roberto Righi o Martín Aveiro o incluso los sanrafaelinos Emir y Omar Félix a que postulen a quien será el precandidato a gobernador o la persona que encabece el listado de diputados nacionales. Con ese panorama, se evitaría una interna partidaria.

Ante la consulta de MDZ, de otras líneas políticas que no integra Destéfanis consideran que es “muy anticipado” hablar de su candidatura al frente del PJ , sin embargo ven con buenos ojos sus movimientos. “No hay charlas al respecto, pero es bien vista, es una buena figura dentro del PJ”, sostienen. ¿Qué puede jugarle en contra? Que aunque ganó cómoda las últimas dos elecciones (para intendenta y la renovación del Concejo Deliberante del año pasado), el departamento representa un caudal de votos escasos si se lo compara con la cantidad de votantes de otras comunas. Otra cuestión es que para algunos peronistas “no se despega de Sagasti” y representa una continuidad de La Cámpora, lo que es lo que es muy resistido hoy dentro del PJ.

A favor, en cambio, tiene ser parte de una renovación necesaria generacional que reclaman dirigentes de distintos grupos internos dentro del peronismo. De ese palo serían también el intendente de La Paz, Fernando Ubieta y el de Maipú, Matías Stevanato, que aunque provienen de orígenes y grupos partidarios distintos, son jóvenes y pueden armar una propuesta electoral a futuro que “entusiasme” al electorado. En ese sentido, también viene siendo nombrado hace unos meses, como posible candidato, incluso para gobernador, Martín Hinojosa, quien es el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

En todos estos movimientos que se están dando en el peronismo la Fiesta de la Vendimia 2022 tiene un dato casual que entusiasma. Así como Destéfanis fue reina de la Vendimia en 2010, este año su departamento también ganó el reinado y la virreina surgió de Maipú. Hay peronistas que piensan que de esa dupla venir la unidad el peronismo. Pero para 2023, falta mucho incluso nadie descarta que la interna que vive el Frente Cambia Mendoza salpique al PJ y se generen reacomodamientos en todos los partidos para los próximos comicios.