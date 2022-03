El motivo por el que Luis Juez salió a defender a Alberto Fernández

El senador nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio) aseguró que Alberto Fernández es víctima del "daño" que le está infringiendo "su propia tropa" para "lastimarlo y agraviarlo", lo que termina siendo "desmoralizante" para el presidente. Además rechazó la idea de que el Frente de Todos abandone el gobierno porque "siempre se aferran al poder".

"Ni toda la oposición junta está en condiciones de infringir el daño que le está ocasionando a Alberto Fernández su propia tropa, con un nivel de salvajismo pocas veces visto. Hay una saña para lastimarlo y agraviarlo. Que esas balas vengan de tu propia tropa, que te lastimen, te hieran y te ridiculicen, debe ser desmoralizante", apuntó Luis Juez en declaraciones al canal LN+.

Con su peculiar humor cordobés, el senador analizó la participación de Fernández en el Consejo Económico y Social: "Lo vi al presidente como ese boxeador que en el décimo segundo round no ve la hora de sentarse en el banco. Hoy lo encontré totalmente perdido".

"Alberto destrozó su propia credibilidad y dignidad. Es la conducta del indigno. ¿Qué está esperando? ¿De qué otra manera te puede agraviar Cristina? Del ridículo no se vuelve más", remató.

Consultado sobre la posibilidad de que el kirchnerismo se retire del gobierno y anticipe las elecciones, Juez manifestó en forma rotunda: "No estemos esperando que (Alberto) se vaya a la terraza de Balcarce 50 a tomar el helicóptero. Eso no va a suceder. El peronismo no se va así. Van a destrozar todo, se van a pelear y tirar con todo lo que tienen, pero mientras haya una feta de poder los tipos se van a quedar para comer el sánguche".

"No esperemos otra cosa que esto vaya creciendo, pero no esperen que se vayan. Esto recién empieza", añadió.