El campo renueva esperanzas con un encuentro clave

La Mesa de Enlace Agropecuaria se reunirá pasado el mediodía con el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, a quienes les llevarán sus preocupaciones por la falta de previsibilidad, la suba de retenciones y el faltante de combustibles cuando es tiempo de la cosecha.

Esta será la segunda semana en la que la dirigencia del campo irá al ámbito del Congreso de la Nación para reclamar sobre las retenciones y también para definir una agenda de trabajo sobre la problemática del sector agropecuario. Días atrás lo hizo, pero con los diputados nacionales.

Mdz habló con Elbio Laucirica, vicepresidente de CONINAGRO y uno de los asistentes al encuentro, sobre las expectativas que tienen en el encuentro con los senadores de la oposición, esto nos decía: “Vamos con muchas expectativas y más después de las reuniones positivas que tuvimos la semana pasada con los diputados opositores. Entendemos que a través del Congreso de la Nación podemos tener accesos a numerosas leyes y proyectos de ley, que nos da un marco de legalidad y previsibilidad en las inversiones que necesitamos”.

También añadió que el Congreso debe expedirse en temas álgidos como son los derechos de exportación. “Necesitamos que nos den un marco de previsibilidad, para poder saber cómo van a ser las inversiones de acá en adelante. Tenemos ciclos productivos que, el que menos dura es de seis meses, que es una siembra de soja; pero después tenemos otros ciclos como el de la ganadería que dura entre dos y tres años, o las plantaciones en las economías regionales que pueden durar entre cinco y quince años. Para todas esas cosas necesitamos previsibilidad, y estamos viendo en esta nueva composición del Congreso de la Nación el lugar que nos puede dar las respuestas a todos los reclamos que venimos exigiendo insistentemente desde hace tiempo”, indicó.

Elbio Laucirica, vicepresidente de CONINAGRO -una de las entidades que integra la Mesa de Enlace Agropecuaria-, también habló sobre el permanente cambio de reglas que tiene el campo que no les permiten proyectar a futuro en las diferentes actividades agropecuarias.

“La verdad es que, con todos estos cambios, día a día te cambian las condiciones. Nosotros pedimos encarecidamente tener reglas claras al momento de la siembra que es cuando se hace la inversión y después que se mantenga. Nos ha pasado infinidad de veces, en gobiernos kirchneristas, que en el medio del proceso productivo cuando tenés el trigo ahí para cosechar te cambiaron las condiciones, porque te cerraron las exportaciones, subieron las retenciones, bajaron el cupo. Entonces esto es terrible porque tomas la decisión al momento de sembrar y al momento de cosechar tenes otro. Esto es muy grave y es lo que más molesta a los productores agropecuarios", agregó el dirigente.

Agregó: “Esta incertidumbre es matadora. Esta incertidumbre nos quita el entusiasmo a los productores viejos y los jóvenes, que son el recambio generacional, cuando ven esto deciden estudiar y dedicarse a otra cosa. Estamos habituados y acostumbrados a las inclemencias climáticas, pero para estos cambios políticos no tenemos ninguna herramienta de donde agarrarnos; el único salvaguardo del productor es preservar la cosecha para tener una moneda para poder enfrentar los gastos. Por ejemplo, cosechamos trigo en un mes, pero tenemos gastos de enero a diciembre. ¿Cómo hacemos?”.

En cuanto al fideicomiso del trigo que impulsa el gobierno (fondo de estabilización del precio del trigo), el vicepresidente de CONINAGRO afirmó: “No sé si está entre las potestades del Congreso hacer algo con respecto a estos inventos de los fideicomisos, los controles de precios y demás. Nosotros lo que le llevamos al Congreso son ideas generales. Por ejemplo, en el caso impositivo, que tanto nos preocupa, porque la carga fiscal es altísima no solo para el sector si no para la sociedad en su conjunto, es justamente plantear que necesitamos una reforma fiscal integral propiciando impuestos como el impuesto a las ganancias. No es que no queremos pagar impuestos, queremos pagar impuestos que sean equitativos y justos, y no distorsivos e injustos como lo son ingresos brutos y derechos de exportación y lo que le pedimos al Congreso es que se expida en estos aspectos”.

Asimismo, Laucirica sostuvo que la solución pasa por buscar una mayor producción que generaría más empleo, reactivaría las economías regionales y traería más divisas al país y “no repetir estos inventos de los gobiernos Kirchneristas, que de inventos no tienen nada, que siempre fracasaron. Nosotros proponemos esta solución que es a mediano largo plazo que sería la más acertada”.

Por otra parte, el vicepresidente de CONINAGRO se refirió al faltante de Gasoil que va a afectar la cosecha, esto decía a MDZ: “En este aspecto desde CONINAGRO estamos viendo cómo podemos enfrentar esta problemática, pero quedarnos sin combustible en el momento que tenemos la cosecha. La cosecha no espera, vos tenes un trigo y hay que cosecharlo porque se cae, el girasol hay que cosecharlo porque se lo come la cotorra o se cae o pierde calidad por efecto del paso del tiempo; lo mismo pasa con la soja y el maíz. Y no tener Gasoil para mover las maquinarias, y el transporte, este es un problema que no solamente afecta al productor agropecuario, sino que lo tiene la logística y el transporte” y agregó: “No sé cómo va a llegar la comida a Buenos Aires y a todo el país si no hay combustible”.