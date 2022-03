¿Hay plan B? El Gobierno evitó aclarar qué hará si el Congreso rechaza el acuerdo con el FMI

Durante la mañana de hoy, la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti fue realizada bajo una modalidad híbrida. La portavoz presidencial respondió las preguntas de manera remota por medio de zoom y los periodistas hicieron su pregunta de manera presencial en la sala de conferencias de prensa de la Casa Rosada. Estas medidas fueron tomadas debido a que Cerruti habría contraído COVID-19 durante el transcurso de esta semana.

En la misma, la portavoz dio a conocer la actual situación del Gobierno nacional en el cierre de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante la mañana de hoy y en el transcurso del mediodía, se pulieron los últimos detalles técnicos del acuerdo que ya fue enviado al Congreso de la Nación.

El Gobierno argentino cerró el acuerdo con el Staff del Fondo Monetario Internacional y se enviará el proyecto de Ley al Congreso de la Nación.



Compartimos el comunicado oficialuD83DuDC47 pic.twitter.com/z8TqLEsz6O — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) March 3, 2022

En primer lugar, Cerruti pudo confirmar en cuanto a la cuestión tarifaria (que era lo que trababa las negociaciones) que ya se logró avanzar. Aclaró que el Gobierno está “determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso”.

“La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto. Para el año 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario”, explicó la portavoz presidencial acerca de la segmentación de tarifas que se va a aplicar.

Por otro lado, ante la pregunta de MDZ, la vocera del Gobierno nacional quedó en deuda. La consulta que se le hizo consistía en saber, efectivamente, si el Gobierno tenía un plan de contingencia en caso de que no se llegase a aprobar el proyecto de ley dentro del Congreso. Gabriela Cerruti expresó que lo que el Gobierno nacional espera que “se dé el debate que se tiene que dar” ya que todos los documentos van a ser enviados y “no va a haber ningún tipo de documento secreto” y, bajo una determinante frase, invitó a la oposición a participar con buena predisposición en el debate del Congreso sobre el proyecto de ley del acuerdo con el FMI.

“Nosotros estamos invitando a quienes fueron parte del problema, que sean parte de la solución. Es básicamente eso el mensaje que el Gobierno les está dando, ni siquiera estamos en el tono de debate del reprocho de las culpas, eso, como dijo el presidente, está en la Justicia y será la Justicia la que determinará cuáles son las culpas”, aclaró Cerruti acerca del proceso judicial que el oficialismo habría comenzado contra determinadas prácticas realizadas durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el Gobierno terminó adquiriendo la famosa deuda con el Fondo.

#ConferenciaDePrensa Equipos técnicos están trabajando en los detalles del Proyecto de Ley para que el Congreso pueda discutirlo con toda la información necesaria, con la certeza de que estamos muy cerca de lograr el acuerdo más favorable para la Argentina. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 3, 2022

“La historia termina escribiéndose, de alguna manera, reflejando cómo fueron que sucedieron todos los hechos, aunque tarde en saberse la verdad o que tal vez en el momento digan `bueno la gente no sabía que la deuda la tomó Macri´. La deuda la tomó Macri pero es muy difícil que estos temas lleguen a la vida cotidiana de la gente”, expuso la vocera del Gobierno, reiterando el discurso habitual del presidente de la Nación.

“Lo que nosotros esperamos es que haya un debate digno, respetuoso, decente en el Congreso. Donde cada uno se haga cargo de la parte que le toca en un momento donde se trata de dar una solución de uno de los momentos más críticos de la economía argentina, en un momento donde el mundo está saliendo de la pandemia y que se encuentra bajo la sombra, nuevamente, de una guerra por la invasión rusa al territorio de Ucrania”, aclaró Cerruti acerca del ambiente que se espera en el Congreso por parte del Frente de Todos .

La portavoz presidencial finalizó su respuesta diciendo que este tiene que ser un momento en donde “prime la responsabilidad colectiva y ciudadana y, que a su vez, estas guíen las acciones de todos y todas”. Bajo esta adornada respuesta fue que Cerruti evitó dar declaraciones sobre cuál vía tiene pensada el Gobierno para sacar el proyecto del acuerdo adelante, en caso de que este no sea aprobado en el Congreso Nacional.