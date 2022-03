Un exasesor de Alberto Fernández criticó el polémico proyecto K para pagarle al FMI

Tras la polémica por el proyecto de ley presentado en el Senado por legisladores oficialistas cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, que busca crear un “Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI” de bienes no declarados, MDZ Radio habló con el abogado y doctor en Derecho Constitucional Andrés Gil Dominguez.

El profesional, quien también fue integrante del consejo consultivo de expertos convocado por el presidente Alberto Fernández para la reforma judicial en 2020, criticó la jurisprudencia kirchnerista porque "no la entiende" e ironizó sobre la propuesta de ley: “Ellos votaron todos en contra para pagar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y ahora presentan un proyecto para pagarlo”.

Por esta razón, el abogado constitucional destacó que la medida kirchnerista "no tiene sentido" para ser llevada a cabo, ya que sostiene que Argentina posee instrumentos para determinar qué personas son morosas y no han declarado sus bienes en el exterior. “La AFIP es nuestro órgano recaudador y posee la información para buscar a aquellos morosos que no declaran sus bienes en el extranjero. Esta medida no tiene sentido para implementarla y todavía no se sabe si esta norma será un impuesto”, declaró.

Asimismo, añadió: “No se pueden declarar impuestos sobre bienes no declarados. De última, el país posee mecanismos de blanqueamiento de capitales y eso permitiría que aquellas personas que no confían en nuestro país puedan hacerlo a través de una alícuota”.

Además, Gil Domínguez subrayó que “la clase política debe generar políticas públicas y no perseguir a evasores del fisco” y argumentó: “La demanda que tiene que saciar la política es terminar la pobreza y por ende, el pago de la deuda con el FMI no es lo más relevante que tienen que cubrir. Ya que, si hay bienes no declarados y son ilícitos, tenemos procedimientos para legalizar lo ilegal”.

Por último, el abogado dio su visión sobre el encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y el embajador de EEUU, Marc R. Stanley. “Argentina y Norteamérica no tienen tratados para facilitar la información de datos bancarios de bienes no declarados. Puede ser una posibilidad que hayan juntado para generar algún tipo de acuerdo político entre ambos países”, sentenció.