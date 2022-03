Inflación: así reaccionaron las empresas tras la medida del Gobierno

Ayer el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, se reunió con directivos de las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo, autoridades de cadenas de supermercados y representantes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) para acordar el efectivo retrotraimiento de precios al 10 de marzo y garantizar el correcto abastecimiento en góndola. Sobre esto, habló el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

"Hoy deberían retrotraer los precios al 10 de marzo las empresas alcanzadas por el acuerdo. Mi sospecha es que sí lo van a hacer, porque lo que viene es más importante que esto. Pero creo que la que aumentó 12 bajará 8 y en el medio un par de puntos se van a quedar", mencionó el economista.

De todos modos, Burgueño entiende que "habrá rebajas importantes", pero insistió en que "no creo que lleguen al mismo valor de antes del anuncio de 'la guerra contra la inflación'". De hecho, por sus charlas con los empresarios involucrados, contó que "algunos reconocen que hubo desvíos inexplicables pero justificados porque no se sabía para dónde iba el Gobierno. Después el Ejecutivo adoptó una postura más racional en cuanto a las medidas, no hubo decisiones descabelladas, de esas que el kirchnerismo le reclama a Alberto Fernández, y por eso se llegó a este acuerdo".

Sobre los aumentos que hubo, el economista dijo que "el promedio era del 7% hasta el miércoles de la semana pasada, con un día que las subas fueron del 2.5%. Esta semana que transcurre debería ser de bajas, entonces rondaremos el 6%, aproximadamente".

Para resumir, dijo el especialista, "hoy deberían empezar a bajar los precios, al menos en los grandes supermercados e hipermercados. El resto dudo que los reduzca".