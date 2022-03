Fernando Iglesias: "Entre Macri y Larreta, mi opción sin duda es Mauricio”

El diputado Fernando Iglesias ya se mete en la interna de su partido y se animó a definir quién debe ser el referente de Juntos por el Cambio pensando en las elecciones presidenciales de 2023.

- ¿Qué expectativas tiene respecto a las elecciones de 2023?

Los italianos tienen una expresión que dice “ultima spiaggia, última plaza. Es por lo menos la última oportunidad de recuperar el país que perdimos. Juntos por el cambio es la única alternativa. El próximo gobierno va a llegar, suponiendo que ellos no ganen porque falta mucho, con una bomba de tiempo económica mucho mayor que en el 2015 y con una sociedad más fastidiada.

- Como candidato presidencial, ¿a quién prefiere? ¿A Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta?

Entre Macri y Larreta, mi opción sin duda es Mauricio. No voy a hablar de Horacio, a quien respeto. Mauricio es un líder de escala nacional, tiene una visión del mundo muy fina, tiene una experiencia de 4 años de gobierno de la cual ha hecho autocrítica y tiene un componente importante que es que aunque parece ser un candidato del sistema ha tenido muchas actitudes antisistema. No ha dudado en enfrentarse a varios sectores corporativos que forman parte de la estructura económica, sindical y política argentina.

- ¿Por qué cree que la gente tendría que apoyar a Macri?

Yo creo que primero porque el saldo de su gestión fue muy bueno. Fue el primer gobierno civil no peronista que terminó su mandato en 90 años después de cinco experiencias consecutivas fracasadas. Yrigoyen, Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa. El único que terminó fue Macri. Segundo, porque hay partes de su gobierno que han sido lo mejor de los últimos 50 años. Energía, infraestructura, transporte, lucha contra los narcos, relaciones internacionales, no son pocas cosas. Aún en el punto de vista económico fue bueno. Teníamos una bomba de tiempo que a otros les explotó, no llegamos a eso porque hubo buen manejo. Sacó el 41%, no es poco. Hay mucho para pensarlo como un nuevo candidato.

- ¿Qué le parece la postura actual de Patricia Bullrich respecto a sumar a Javier Milei y José Luis Espert?

Yo veo una apertura hacia los sectores liberales, valoro el hecho de que estén llevando a cabo las ideas que necesita Argentina. Todo lo que el peronismo llama neoliberalismo es lo que hacen los países racionales. Me parece que Milei y Espert pueden aportar mucho dentro de Juntos por el Cambio. A mí me gusta mucho lo que está haciendo López Murphy que va y va por adentro. Fernando Iglesias en su despacho.

- ¿Cree que Patricia Bullrich va a ser presidente en algún momento?

Es una de las candidatas. Aporta la firmeza que necesita el país. Vos querés hacer una reforma y tenés a todos los sindicalistas que te hacen fuerza por el otro lado. Piqueteros, CGT, todo.

- Sea de la mano de Juntos por el cambio o quién sea, ¿Vendrán tiempos mejores? ¿Cree que vas a llegar a verlos?

El tiempo es incierto y abierto. No va a ser fácil. No va a serlo ganar las elecciones y cambiar las cosas. Tenemos que dejar de revolear globos amarillos, basta de duranbarbismo, basta de optimismo injustificado y digamos la verdad. Va a ser duro y difícil pero los tiempos mejores se van a ver. Me sale la de Churchill:” Lucharemos en la playas, lucharemos en los campos, nunca nos rendiremos”.