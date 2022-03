El nuevo inconveniente que tiene a Axel Kicillof como protagonista

Ante el abandono producto de una disputa política entre el Gobierno bonaerense y el municipio platense que derivó en una presentación judicial de la provincia de Buenos Aires para frenar las obras de remodelación encaradas por la Municipalidad de La Plata, cientos de vecinos realizaron el domingo un abrazo simbólico al Teatro Martin Fierro más conocido como el Teatro del Lago, ubicado en el Bosque platense. La movida derivó en una discusión entre funcionarios provinciales y municipales que comenzó en redes sociales.

Los vecinos se movilizaron con la intención de ponerle fin a una disputa que lleva cerca de dos años e impide las tareas de mantenimiento y reactivación de uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de La Plata.

El Teatro del Lago fue inaugurado en 1949 y es un anfiteatro a cielo abierto. Diez años después, la provincia de Buenos Aires cede a la Ciudad de La Plata por ley todo el Paseo del Bosque, que incluye no solo al Anfiteatro del Lago, si no las edificaciones que están en el paseo y las canchas de Gimnasia y Estudiantes. Cesión aprobada por el Consejo Deliberante Platense veintiocho años después, en el año 1987.

Estado de abandono del Teatro del Lago.

Así se encontraba el Teatro del Lago antes de comenzar las obras

Por falta de presupuesto, en el año 2000 el Teatro del Lago fue cerrado, sufrió el abandono y la falta de mantenimiento durante décadas. Algo muy parecido a lo que ocurrió con el predio de la Republica de los Niños- que motivaron su cierre en el 2012 por riesgo de derrumbe. En el año 2019 (luego de haber terminado las obras de recuperación y puesta en valor de la abandonada Republica de los Niños) el intendente Platense Julio Garro, dispuso el comienzo de las obras de puesta en valor del predio. La primera fase del plan de obras consistió en la remodelación de la fachada y columnas; cambio de butacas, piso del escenario y techo.

Obras que vimos los platenses el 19 de noviembre del 2020, durante la celebración por los 138 años de la Ciudad, en una transmisión por streaming donde se mostraron los trabajos de remodelación y puesta en valor del Teatro del Lago.

Pero el año pasado, cuando estaba por comenzar la segunda etapa de las obras por decisión unilateral, el Gobierno de Axel Kicillof resolvió revocar la cesión del predio, que había sido cedido por Ley en el año 1949 y aceptados por el Consejo Deliberante en 1987, no reconociendo el patrimonio de la Ciudad e interponiendo una medida judicial que hace dos años mantiene las obras paralizadas.

Finalización de la primera etapa de las obras de recuperación del Teatro del Lago.

Duro cruce por Twitter

Luego del abrazo de los vecinos al Teatro del Bosque, el intendente platense, Julio Garro, escribió un extenso hilo en su cuenta de Twitter: “La cultura es de todos. Los gobiernos, sin importar el color político, no podemos permitirnos que por un tema judicial los platenses y los bonaerenses no podamos volver a disfrutar la maravilla que es el Teatro del Lago. Al respecto, me parece importante aclarar algo”.

En 1959, la Provincia le cedió por Ley al municipio el Palacio Municipal y todo el paseo del bosque, donde está el anfiteatro, las canchas de Gimnasia y Estudiantes y el ex zoológico. ¿Qué pasó después? — Julio Garro (@JulioGarro) March 28, 2022

Quien recogió el guante y le contestó al intendente fue la exdecana de la facultad de Periodismo de La Plata y actual titular del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, que se mostró a favor del abrazo al Teatro del Lago y responsabilizó al municipio por el su estado de abandono.

La excandidata a intendenta, más conocida como la Filmus platense por la cantidad de veces que perdió las elecciones, en un hilo de Twitter le respondió a Julio Garro: "Vecinxs de La Plata y la región se movilizaron este domingo para abrazar al Teatro Martín Fierro, nuestro querido Teatro del Lago. Compartimos su preocupación por que la Provincia intenta, desde el primer día de nuestro gobierno, ponerlo de pie" Agrego: "Tenemos la firme vocación de reabrir el Teatro, para lo cual contamos con un plan pensado por especialistas en patrimonio y arquitectura del Gobierno bonaerense", y le solicita "al Municipio que desista de su actitud intrusiva y de nuevas dilaciones judiciales" para que "permita avanzar con la licitación de las refacciones estructurales y definitivas".

Vecinxs de La Plata y la región se movilizaron este domingo para abrazar al Teatro Martín Fierro, nuestro querido Teatro del Lago. Compartimos su preocupación porque la Provincia intenta, desde el primer día de nuestro gobierno, ponerlo de pie. — Florencia Saintout (@fsaintout) March 28, 2022

La respuesta a este hilo de Twitter llegó de parte del Secretario de Coordinación de La Plata, Oscar Negrelli, que en declaraciones a F.M Cielo, cuestionó al Gobierno de Kicillof: “La actitud de es mío o no es de nadie, o lo yo hago solo perjudica a la gente. Están más para el psicólogo que para la política".

El funcionario municipal ante la acusación por parte de la provincia de que el municipio usurpo el predio, contesto: "Lamentablemente nos encontramos con esta situación judicial, pero se acordaron del Teatro del Lago ahora que volvió a estar el tema en agenda, aunque desde el Municipio de La Plata fuimos los únicos que hicimos algo para que funcione y no la Provincia. La lógica de la usurpación la hubieran resuelto en la toma de Los Hornos y no tendríamos problemas habitacionales"

Por su parte, Julio Garro, respondió a las acusaciones de usurpación del predio por parte del Organismo dirigido por Florencia Saintout y rechazó el intento de provincialización del Teatro del Lago. El jefe Comunal platense cargó en Twitter contra el Gobierno provincial y recordó que cuando el peronismo gobernó la Ciudad abandono el Teatro del Lago y la Republica de los Niños: “No entiendo el encono del Gobierno de la Provincia con el patrimonio de los platenses. En poco más de dos años (y con una pandemia en el medio) han intentado sacarnos la República de los Niños y el Teatro del Lago. Cuando fueron gobierno en la ciudad los tuvieron abandonados”.

Y agregó: “El caso de la República es una discusión cerrada, no tiene sentido recordar que cobraban entradas (hoy ya no) por un predio abandonado, con atracciones venidas a menos y animales en la granja que estaban con riesgo de vida. Hoy es una joya que miles de niños disfrutan”. Y cuestionó que la gestión de Axel Kicillof busca “poner a la política partidaria por encima de lo que quieren los vecinos, que es volver a disfrutar de nuestro querido Teatro”.

No entiendo el encono con el patrimonio de los platenses. En poco más de dos años y con la pandemia en el medio, intentaron sacarnos la República de los Niños y el Teatro del Lago. Pero cuando fueron gobierno en la ciudad los dejaron abandonados. https://t.co/zdBvSBsPgh — Julio Garro (@JulioGarro) March 29, 2022

Vale recordar los diferentes cruces que tuvieron el año pasado el gobernador Kicillof y sus funcionarios con el Intendente Platense por el intento de provincializar la Republica de los Niños y el ultimo cruce que se dio entre Julio Garro y “Pepe” Albiztur, el marido de Victoria Tolosa Paz, en una cena benéfica por la subasta de una pintura. Justamente del Teatro del Lago, uno de los emblemas de la Ciudad de La Plata.