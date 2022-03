El exabrupto de Alberto Fernández contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner

Aunque en público intenta mostrarse conciliador y despreocupado de las internas, Alberto Fernández todavía sufre las consecuencias de su fuerte pelea con Cristina Fernández de Kirchner que se materializó con el rechazo del ultrakichnerismo hacia el acuerdo con el FMI. Su carácter iracundo lo llevó incluso a expresar su furia contra la vicepresidenta y su hijo Máximo Kirchner en una reunión.

"Alberto Fernández está ofendido (por ahora, al menos, porque es alguien voluble) y con razón. Piensa que le hicieron lo peor que le podían hacer: el proyecto más importante de su Gobierno, aquello por lo que lo pusieron en su cargo, llegar a un acuerdo con el Fondo, se lo votaron en contra. Ni siquiera se abstuvieron. Para él, de momento, esto no tiene perdón", arrancó el periodista Carlos Pagni en su editorial del programa Odisea Argentina, del canal LN+.

Esa mezcla de indignación y rencor lleva al presidente a realizar comentarios poco favorables en contextos riesgosos para mantenerlos en secreto,según comentó Pagni: "Alberto dijo algo más en una reunión de la semana pasada. Explicando su enojo delante de diez personas, fue agresivo: 'Si querían otra cosa de este mandato, ¿para qué me fueron a buscar? Lo hubieran puesto a (Oscar) Parrilli'. Se ve que toma a Parrilli como una unidad de medida de la subordinación o el sometimiento".

"'Le mandé un mensaje a Máximo (es interesante que cuente esto en público, porque es el Presidente de la Nación y es un poco humillante) y no me contestó. Le mandé a Mariano Cabral (probablemente, la persona más importante al lado de Cristina Kirchner, más cercano a un jefe de gabinete que a un secretario) y tampoco. Ya está, no me interesa más, voy a gobernar', dijo el presidente, por suerte", añadió.

En ese sentido, el conductor recordó que "la última vez que no le contestaron los llamados (a Alberto Fernández) fue en el año 2008, durante un fin de semana en el que no lo atendieron ni Cristina ni Néstor Kirchner y finalmente se terminó yendo. Claro, ese frío de no contestar los llamados era como una especie de despido, de exoneración".

Dicha actitud rebeldona del mandatario también esconde una estrategia más agresiva en contra de los favoritos de Cristina en el Ejecutivo. "Hay una versión, insistente, de que habría pedido un informe para saber cuántas personas han sido incorporadas en la Anses y el PAMI, áreas dominadas por La Cámpora, con sueldos de más de 300.000 pesos. Algo está preparando. ¿O será solamente para conocer, sufrir y no tomar decisiones?", concluyó Pagni.