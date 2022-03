Denuncian a Cristina Fernández de Kirchner por sus vuelos al sur durante 2021

La diputada nacional Mónica Frade denunció penalmente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como así también al presidente Alberto Fernández y al secretario general de presidencia Julio Vitobello por los delitos de malversación de caudales. La misma recayó en el juzgado federal 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

Según refiere en la presentación luego de una nota publicada por TN digital y en base a solicitudes de acceso a la información pública aludidas por ese medio, el gobierno informó oficialmente, que durante el año 2021 “la Vicepresidente utilizó la “Flota Aérea Presidencial” para realizar 21 viajes, (en 4 de ellos fue contratada la aeronave Learjet 60, matrícula LV-BTA, perteneciente a YPF S.A.), trasladándose desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las ciudades de El Calafate y Rio Gallegos, siendo la mayoría de estos viajes motivados en razones personales, solo dos tuvieron relación con actividades de la agenda oficial, cuando la Vicepresidente estuvo a cargo del Poder Ejecutivo”.

Según relata el gasto irrogado al erario ascendería a $ 14.500.000, correspondiente a combustible de las aeronaves de la Flota Aérea Presidencial y lo abonados a la empresa YPF S.A. por la contratación del avión Learjet 60, matrícula LV-BTA, de la petrolera. Además asegura que los vuelos coinciden con fines de semana largo, semana santa, o navidad y año nuevo. “Solo dos -insisto- revisten carácter de gestiones oficiales”.

Frade manifiesta que Fernández de Kirchner no integra el Poder Ejecutivo, por ende no está habilitada legalmente al uso de aviones presidenciales, por ningún concepto.

En ese sentido asevera que con anterioridad al 25 de febrero de 2021, la Vicepresidente realizaba sus traslados en vuelos de Aerolíneas Argentinas, como titular del Senado de la Nación Argentina. Entre el 10 de diciembre de 2019 y abril de 2021 utilizó 15 pasajes aéreos, por la línea de bandera.

Según alude la denuncia Cristina Fernández de Kirchner “ hizo un uso abusivo, pero por sobre todas las cosas ilegal, de los aviones de la flota presidencial que se encuentran a exclusiva disposición del Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de esto, dispone de la flota para traslados personales sin costo particular y, con el consecuente menoscabo a los fondos pùblicos”, sostiene Frade y refiere que “estamos claramente ante una malversación del erario”.

Asimismo sostiene que esa malversación no puede consumarse con la sola aspiración de la sra Fernández de Kirchner; “sino que requiere la autorización de quien dispone del bien, bajo cuya esfera se encuentran en custodia y, este no es otro que, el propio titular del Poder Ejecutivo, el Dr Alberto Fernández” al que mencionó debería caberle el delito de peculado.

Por otra parte incluyó en su denuncia al secretario de presidencia al entender que “ha sido un facilitador del delito de peculado de uso, por delegación del propio Presidente de la Nación”.

Finalmente sostiene la denuncia en la que solicitó varias medidas de prueba y la traba de embargos que “resulta una afrenta que la denunciada, no siendo parte del Poder Ejecutivo y, por ende, no siendo acreedora de este beneficio, no obstante le haya provocado al Estado Argentino una erogación que, debió hacer con su propio peculio, con anuencia y autorización del propio Presidente de La Nación y del Secretario General de la Presidencia”.